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Kütahya'da MHP'nin Seçim İptali İtirazı Reddedildi, AK Parti'nin Geçersiz Oyların Sayımı Başvurusu Kabul Edildi

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Kütahya'da Mhp'nin İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı 'Seçim iptali' başvurusu reddedilirken, AK Parti'nin geçersiz oyların tekrar sayımı başvurusu kabul edildi.

İtirazları değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, Mhp'nin itirazlarını reddederken, AK Parti'nin tutanakla tespit ettiği 125 sandıkta geçersiz sayılan oyları yeniden sayma kararı aldı.Buna göre, 125 sandıktaki geçersiz oyların sayım işlemi tekrar yapılacak.

Kütahya'daki 31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,25 oranla 40 bin 712 oyla birinci, MHP adayı Alim Işık 29,25 oranla 40 bin 110 oy ile ikinci ve AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu da yüzde 27,71 oranla 37 bin 992 oyla üçüncü olmuştu. - KÜTAHYA

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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