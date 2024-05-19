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Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi

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Yüzde 37.7 ile 31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti çıkan CHP'nin başarısını iktidar kanadı ekonomik sorunlara bağlarken parti içinde yapılan analizlerde farklı sonuçlar elde edildi. CHP tarafından yapılan bir çalışma, 14 büyükşehir, 21 il belediyesi kazanan partinin başarısında doğru adayların etkisinin yüzde 40 oranıyla ilk sırada olduğunu gösterdi.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 37.7 ile birinci parti çıkan CHP'nin başarısı iktidar kanadında ekonomik sorunlara bağlanırken, parti içinde yapılan araştırmalarda doğru aday seçiminin başarıyı getirdiği sonucuna varıldı.

SEÇİME DOĞRU ADAY SEÇİMİ DAMGA VURDU

Yerel seçim sonuçlarına dair siyasi partilerin analizleri raporlanmaya başladı. İktidar da muhalefet partileri de sonuçlarda ekonomik sorunların çok etkili olduğu değerlendirmesi yapmıştı. Ancak CHP'nin yaptığı bir çalışma elde edilen başarıda adayların etkisinin ilk sırada olduğunu gösterdi.

Çalışmayla ilgili bilgi veren CHP'li yönetici, 14 büyükşehir, 21 il belediyesi kazanan, uzun yıllar sonra Kütahya, Kastamonu, Adıyaman ve Kırıkkale gibi kentlerde belediyeleri alan CHP'nin başarısında doğru adayların etkisi olduğunu söyledi.

EKONOMİNİN BELİRLEYECİLİĞİ İKİNCİ SIRADA

CHP'nin başarısının nedenlerini ortaya koyan çalışmaya göre ilk sırada yüzde 40 oranıyla "doğru adaylar" yer aldı. Gazeteduvar'da yer alan habere göre seçmenlerin oylarında ekonominin belirleyiciliği ise ikinci sırada yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (8)

KILIÇ ASLAN:

Ne aday seçimi Allah aşkına. Millet senelerdir devam eden bu şatafata karşı böylesine derinden yaşadığı ekonomik krize rağmen, hala akpnin "bu yılı emekliler yılı ilan ettik" gibi saçmalıkları sürdürmesi; buna karşı kendi harcamalarından bir kuruş dahi tasarrufa gitmemeleri gibi nedenlerden dolayı akp ye oy vermedi. Bu kadar basit.

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Tamirci Usta:

Basarımı millet ekonomiden dolayı ak partiye oy vermedi büyükşehirlerde pkk siyasi uzantısı dem Le yapılan kent uzlasısı sayesinde kazanıldı milletin aklıyla dalga geçmeyin

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POYRAZ GÜN:

Elbette başarı. Eğer birinin başarısızlığından yararlanıp bir başkası yararlanıyorsa bu başarıdır.

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Hamit Gündoğdu:

Yahu artık gerçeği görün neden kaybettik bunun üzerine araştırma yapın.. kısaca hep yanlış ve ülke yararına bir icraat yapmadığınız ülkenin geldiği ekonomik zaafiyetin açığa çıkmasından dolayı milletin güvenini kaybettiniz.. bunu anlayın artık ve varsa gerçekten tedbir alma kabiliyetiniz buna yoğunlaşın. Hiçbir parti babamızın malı değil önemli olan ülkede yaşam kalitesi ve güvenin tahsis edilmesi..

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POYRAZ GÜN:

Herkes CHP'nin seçim başarısının nedenini sorguluyor ama bunun bir değil, bin tane nedeni var. Bu ülkedeki gerçekleri görmek gerek.

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Yüzarsif Mican:

ne doğru seçimi, hangisi seçimden sonra hemen dediği sözü yerine getirdi. dar gelirlilerden aylık 833.33 TL alan varmı? dar gelirli emeklilerden her gün 1 ekmek alan var mı..! neymiş doğru seçim, bunların hangisi doğru ki.? sadece emeklinin tepkisi o da etkisini gösterdi.

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Ali Tokgönül:

Adam gibi adam olduğu için olmasın .

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levent tugcu:

Şu pr haberlere bayılıyorum ya. İnsanlar akpyi cezalandırmak icin chp ye oy vermişken, chpnin başarısı VS komik cidden. Bir dahaki seçimde lütfüyü doğru aday diye başkan adayı yapsınlar

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