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Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu

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Türkiye'nin kilitlendiği Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu. Bugün saat 19.00'da başlayacak mücadelenin VAR odasında İtalyan hakem Fabio Maresca görev yapacak. 43 yaşındaki Maresca, Fenerbahçe'nin Twente'yi 1-0 mağlup ettiği Hollanda'daki mücadeleyi yönetmişti.

Süper Lig 37. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı. 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu, VAR odasında İtalyan hakem Fabio Maresca görev yapacağını açıkladı.

HOLLANDA'DAKİ MAÇI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

43 yaşındaki İtalyan hakem, bu sezon Fenerbahçe'nin Twente ile oynadığı Konferans Ligi mücadelesinde görev yapmıştı. Sarı lacivertliler, Maresca'nın yönettiği Hollanda'daki maçı 1-0 kazanmayı bildi.

SON MAÇI 15 MAYIS'TA

Deneyimli hakem, son olarak 15 Mayıs'ta oynanan Atalanta-Juventus İtalya Kupası finalinde orta hakem olarak düdük çaldı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Juventus kupayı müzesine götürdü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Hollanda Türkiye Twente Fabio Spor Haberler

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