Konya haberleri! Karatay Belediyesi Kent Konseyi üniversite öğrencilerini buluşturdu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve Karatay Kent Konseyi, Türkiye'nin farklı şehirlerinden üniversite eğitimi için Konya'da bulunan öğrencileri bir araya getirdi.

Karatay Gençlik Merkezinde düzenlenen programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın yanı sıra Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ciğer, Karatay Kent Konseyi Başkan Abdürahim Arslan, Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu, Kent Konseyi yönetimi ve gönüllüleri ile AK Parti Karatay Gençlik Kolları Başkanı Erkam Alemdar ve Konya'da üniversite eğitimi gören öğrenciler katıldı.

Karatay Kent Konseyi, Karatay Kent Konseyi Gençlik ve Kadın Meclisleri ile Ortaöğretim Çalışma Grubu'nun Karatay'da yürüttüğü birçok çalışmayı anlatan sunumu takip eden öğrenciler; programda Konya ve Karatay hakkındaki görüşlerini de ifade etti. Konya'yı ve Karatay'ı beğendiklerini ifade eden öğrenciler, programı düzenleyen Karatay Belediyesi ve Karatay Kent Konseyine de teşekkür etti. Öğrencilere geleneksel Konya pilavının da ikram edildiği programda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, program öncesinde öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Konuşmasının başında programa katılan tüm öğrencilere teşekkür eden Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak tüm proje ve enerjimizle gençliğin, eğitimin ve eğitimcinin yanında olduklarını belirtti. Başkan Kılca, "Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız işlerden birisi Karatay Kent Konseyi bünyesinde Gençlik Meclisini kurmak oldu. Karatay'da gençlerin de söyleyecekleri var anlayışıyla ilçemizi birlikte yönetme hedefimizi net bir şekilde ifade etmiş olduk. Gençlerimizin fikirlerine değer vererek onların isteklerini taleplerini dinerek ve onlarla birlikte yol yürümeye devam ediyoruz. Hepiniz Türkiye'nin geleceğisiniz. Hepinizin gözlerinde çok güzel bir ışık var. Türkiye'yi sizlere emanet edeceğiz. Sizler geleceğin belediye başkanları, valileri, savcıları ve daha birçok mesleğin sahibi olacaksınız. Bizler, ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim gören bütün öğrencilerimizin yanındayız. İlçemizde ilkokul birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere 3 yıldır çanta kırtasiye malzemesi desteği veriyoruz. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede bizlere kaydını yapan tüm öğrencilere TÜBİTAK bilim dergilerini ücretsiz bir şekilde gönderiyoruz. Yine üniversiteli kardeşlerimize yönelik projelerimiz var" ifadelerini kullandı.

"Halkımıza hizmet etmek için belediye başkanlığını tercih ettim"

Kendisinin Hukuk Fakültesi mezunu ve avukat olduğunu belirten Hasan Kılca, halka hizmet etmeyi çok sevdiği için belediye başkanlığını tercih ettiğini ifade etti. Kılca, "Hakimlik sınavını kazandım ancak gitmedim. Belediye Başkanlığını seçtim çünkü belediyecilik halka doğrudan hizmet etmek demek. Vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her türlü faaliyet var belediyecilikte. Karatay'da birçok park, bahçe ve yeşil kuşak yapıyoruz. Sadece bu yıl 10 ayrı noktada 100 bin metrekarelik alanda yeşil alan, yeşil kuşak ve park çalışmamız var. Şehrimizin kentsel dönüşümünü planlı bir şekilde yürütüyoruz. Çocuklarımıza parklar, gençlerimize sosyal alanlar oluşturuyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz bina birkaç yıl önce düğün salonuydu. Biz burayı gençlik merkezine çevirdik ve gençlerimize emanet ettik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte burası kütüphaneye dönüşecek ve sabaha kadar ders çalışmak isteyen öğrencilerimizin hizmetinde olacak. KTO Karatay Üniversitesinin karşındaki Adalet Parkının duvarlarını kaldırdık. Orayı da öğrencilerimize tahsis ettik. Kısa süre içerisinde üniversitenin karşısında Kafe Karatayın bir şubesini açacağız" şeklinde konuştu.

Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürahim Arslan, Karatay Kent Konseyinin çalışmalarından bahsetti. Kent konseylerini vatandaşların yerel yönetimlere aktif katılımlarını öngören bir yapı olarak özetleyen Abdürahim Arslan, "Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca, göreve gelir gelmez ilk önce Karatay Kent Konseyimizi aktif hale getirdi. Başkanımız yerel yönetimlerde başarılı bir isim. Şu ana kadar yapılan anketler de kamuoyuna yansıyor. Bu başarının ilk sebebi, ilçe yönetilirken bizlerin ve sizlerin yani tüm vatandaşların dile getirdiği talep ile isteklerin önemsenmesi ve hemen sahada karşılık bulmasıdır, uygulanmasıdır. Kent Konseyimiz de bunun en güzel örneği. Kent Konseyimizde sizler de yer alarak hep birlikte ilçemizi yönetebiliriz. Sizler de bize etkinlikler, faaliyetler veya projeler ulaştırarak bu fikirleri belediyemize iletip bunların hayata geçmesi için birlikte çalışabilir ve yaşanabilir bir şehri yine birlikte inşa edebiliriz. Gençlerimizin bakış açısı ve farkındalığı bambaşka. Bizler de bu farkındalığı sizlerle elde etmek istiyoruz" dedi. - KONYA