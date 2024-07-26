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26 Temmuz Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de kaçta? İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

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26 Temmuz'da cuma namazının saatleri merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Cuma namazı saatleri araştırılıyor. Cuma namazı saati ve İstanbul Cuma namazı vakitleri aratılıyor. Diyanet'e göre il il Cuma vakitleri ve cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor.

İstanbul, Ankara ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Türkiye genelinde Cuma namazı kılınacak. Her ilde namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösteriyor. Peki, 26 Temmuz Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de kaçta?

26 TEMMUZ 2024 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 26 Temmuz Cuma namazı saat 13:16'da kılınacak.

26 TEMMUZ 2024 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 26 Temmuz Cuma namazı saat 13:00'da kılınacak.

26 Temmuz Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de kaçta? İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

26 TEMMUZ 2024 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 26 Temmuz Cuma namazı saat 13:23'te kılınacak.

26 TEMMUZ 2024 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da 26 Temmuz Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.

26 Temmuz Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de kaçta? İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', 1/269-285).İmam Ebû Yûsuf'a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali'den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', 1/285).

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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