26 Temmuz Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de kaçta? İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul, Ankara ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Türkiye genelinde Cuma namazı kılınacak. Her ilde namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösteriyor. Peki, 26 Temmuz Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de kaçta?

26 TEMMUZ 2024 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 26 Temmuz Cuma namazı saat 13:16'da kılınacak.

26 TEMMUZ 2024 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 26 Temmuz Cuma namazı saat 13:00'da kılınacak.

26 TEMMUZ 2024 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 26 Temmuz Cuma namazı saat 13:23'te kılınacak.

26 TEMMUZ 2024 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da 26 Temmuz Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', 1/269-285).İmam Ebû Yûsuf'a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali'den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', 1/285).

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