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Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerin borçlarının tahsil edilmesi talimatı sonrasında harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyeyi sıraladı. Bakan Işıkhan bu belediyelerin sırasıyla; 5,7 milyar TL ile Ankara, 5,3 milyar TL ile İzmir, 3,3 milyar TL ile İstanbul, 3 milyar TL ile Adana ve 1,8 milyar TL ile Şişli ilçe belediyesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için zam çağrısı yapan muhalefeti belediyelerdeki borçlar üzerinden eleştirerek "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Öyle 25 kuruşa simit yok" demişti.

TOPLAM BORÇ 100 MİLYAR TL'YE YAKIN

Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin toplam SGK borç tutarının 100 milyar TL'ye yakın olduğunu duyururken en borçlu 5 belediyeyi de sıraladı.

Bakan Işıkhan "SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir. Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik.

ANKARA'DA 5 MİLYAR 751 MİLYON LİRALIK BORÇ

Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcu 96 Milyar TL'ye ulaşmış durumda. Bu borçların %67,7'si tek başına CHP'li belediyelere ait. SGK'ya en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 5 Milyar 751 Milyon TL'dir. Belediyeyi 2019'da AK Parti'den devraldığında borcu 225 Milyon TL iken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır.

Dolayısıyla 'Seçim oldu" diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur. CHP'li belediye başkanlarına tavsiyemiz; emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir.Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamızgerekiyor."

Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Vedat Işıkhan İstanbul Ankara Şişli Adana İzmir Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Hek Tor:

ŞAŞIRDIK MI????

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şems:

neden ödemiyorlar?

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Halil yılmaz:

Ben anlamıyorum Ankara’da hiç icraat da yok.

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