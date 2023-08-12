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Kılıçdaroğlu, Esnaf Odası Temsilcileriyle Görüştü

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bazı esnaf odası temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede, esnafın sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf odalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Simitçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Polatlı Şoförler Odası Başkanı İsmail Tarhan ve esnaf odalarının temsilcileri ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmede, Simitçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Kılıçdaroğlu'na simit ikram etti. CHP'den, görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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