Bu sabah İstanbul ve Kırklareli'nde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların faaliyetleri deşifre oldu. KHK ile ihraç edilen öğretmen HDP İl Eş Sözcüsü Mesut Fırat'ın, dağdan gelen PKK üyelerini saklayıp yurt dışına çıkışlarını sağladığı kaydedildi.

KHK ile ihraç edilen HDP'li öğretmen, PKK üyelerini saklamış- PKK'ya yönelik operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Bu sabah İstanbul ve Kırklareli'nde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların faaliyetleri deşifre oldu

KHK ile ihraç edilen öğretmen HDP İl Eş Sözcüsü Mesut Fırat'ın, dağdan gelen PKK üyelerini saklayıp yurt dışına çıkışlarını sağladığı kaydedildi

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde düzenlenen ve 20 şüphelinin yakalandığı operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. HDP İl Eş Sözcüsü Mesut Fırat'ın KHK ile ihraç edilen öğretmen olduğu ve dağdan gelen PKK üyelerini saklayıp yurt dışına çıkışlarına yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Yerlikaya, bu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölücü örgüte yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde TEM ekiplerince gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklamalarda bulunmuş, HDP il sözcüsü ve ilçe eski eş başkanlarının da aralarında olduğu 20 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Söz konusu terör örgütü faaliyetlerinden dolayı tutuklu ve hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan, PKK/KCK mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslara yönelik düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yakalananların örgütsel faaliyetleri deşifre oldu

Örgüte yönelik İstanbul'da Pendik, Tuzla, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Ataşehir, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Maltepe ve Kağıthane'de 25 adres ile Kırklareli'nde bir eve yapılan baskınlara ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Elde edilen detaylara göre, HDP Pendik İlçe Eş Başkanı Oya Engin, Tuzla HDP İlçe Eş Başkanı Mehmet Akçiçek, Tuzla HDP İlçe eski Eş Başkanı Fikriye Sarıgül ve Bakırköy HDP İlçe Eş Başkanı Gonca Yangöz de bulunuyor. Demokratik Alevi Derneği Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan'ın da yakalandığı operasyonlarda, Pendik HDP İlçe Eş Başkanı Oya Engin, Tuzla HDP İlçe Eş Başkanı Mehmet Akçiçek, Tuzla HDP İlçe eski Eş Başkanı Fikriye Sarıgül örgüte yardım ve yataklıktan suçlanıyor.

HDP'li başkanların görevinin örgüte eleman kazandırmak olduğu anlaşıldı

Soruşturma çerçevesinde yakalanan Bakırköy HDP İlçe eş Başkanı Gonca Yangöz'ün ise cezaevinizde tutuklu bulunan örgüt üyelerine moral motivasyon sağladığı belirtilirken, gözaltına alınan Halil Aksoy da PKK'ya eleman kazandırdığı ifade ediliyor.

TEM ekipleri tarafından gözaltına alınan Çekmeköy HDP İlçe eski Eş Başkanı Mehmet Şerif Karakoç'un PKK/KCK'ya eleman topladığı aktarılırken, Demokratik Alevi Derneği Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan'ın ise örgüte finans desteği sağladığı öğrenildi. Yine aynı soruşturma çerçevesinde yakalanan HDP Parti Meclisi Üyesi Cengiz Topbaşlı'nın görevi örgüte adam kazandırmak olarak nitelendiriliyor.

KHK ile ihraç edilen öğretmen dağdan gelen PKK'lıları saklamış

İstanbul ve Kırklareli'de yapılan operasyonda yakalanan HDP İl Eş Sözcüsü Mesut Fırat'ın KHK ile ihraç edilen öğretmen olduğu ortaya çıktı. İhraç öğretmenin dağdan gelen PKK üyelerini saklayıp yurt dışına çıkışlarını sağladığı kaydedildi. Örgüt içinde faaliyet gösteren Tuzla Eski HDP Eş Başkanı Eyyup Gökçen'in aynı zamanda siyasi alan yapılanmasında yer aldığı belirtildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Bülent Yıldırım'ın, işyerlerine kumbara bırakarak, toplanan paraları örgütün kursak kadrolarına aktarıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan Burcu İpek adlı kadının ise cezaevinizde hapis yatan örgüt üyelerine motivasyon mektupları yazdığı belirtildi.