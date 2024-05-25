Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu yönetimine baskı yapmayı sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapılan DEİK Genel Kuruluna katılarak, Netanyahu yönetiminin Gazze'deki katliamlarına son verilene kadar ticaret ve diplomasi alanında baskı kurmaya devam edeceklerini belirtti.
İstanbul'da yapılan DEİK Genel Kuruluna katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verene kadar ticaret ve diplomasi alanında baskı kurmayı sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL