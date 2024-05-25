Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu yönetimine baskı yapmayı sürdüreceğiz

İstanbul'da yapılan DEİK Genel Kuruluna katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verene kadar ticaret ve diplomasi alanında baskı kurmayı sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika