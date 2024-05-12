İspanya'nın Katalonya bölgesinde halk bölgesel seçimler için sandık başına gidiyor.

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde bugün bölgesel seçimler gerçekleştiriliyor. Toplamda 9 partinin yarıştığı seçimde 5.7 milyondan fazla seçmen 135 sandalyeli meclis için milletvekillerini seçecek. Yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme işlemi 20.00'de sona erecek ve ilk sonuçların 22.00'de açıklanması bekleniyor.

Katalanlar, bir anlamda 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuna öncülük eden ve hakkında açılan davalar nedeniyle Belçika'ya sürgüne giden Katalonya bölgesinin eski lideri Carles Puigdemont'un yeniden göreve gelmesi ya da Sosyalist Parti tarafından yönetilen bağımsızlık karşıtı hükümetin iktidarda kalması arasında seçim yapacak.

9 aday yarışıyor

Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) adayı Salvador Illa'nın yanı sıra Katalonya Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC) adayı Pere Aragones, bağımsızlık yanlısı Katalan partisi Junts'un adayı Carles Puigdemont, sağcı Vox'un adayı Ignacio Garriga, Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) Laia Estrada, Comuns Sumar'ın adayı Jéssica Albiach, Cs adayı Carlos Carrizosa, Hal Partisi'ni (PP) adayı Alejandro Fernndez, Katalonya Demoktarik Birliği'nin adayı Slvia Orriols seçimde yarışacak.

Puigdemont ülkeye dönmeyi bekliyor

Seçim kampanasını Fransa'nın güneyinden yürüten Puigdemont, seçim kampanyasında bağımsızlığı yeniden gündeme getirmenin sözünü verdi. Puigdemont, hükümetin getirdiği af tasarısı sayesinde İspanya'ya dönmeyi planlıyor.

Başbakan Sacnhez, Illa ile seçim kampanyasını yürüttü

Başbakan Pedro Sanchez, Sosyalistlerin adayı Salvador Illa ile birlikte seçim kampanyası yürüttü. Sanchez, Barselona'da gerçekleştirdiği son mitingde "12 Mayıs'ta bir değişime ihtiyacımız var ve buna sadece Salvador Illa öncülük edebilir" ifadelerini kullandı. - BARSELONA