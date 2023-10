İran Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırıları devam ederse her ihtimal mümkün

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said Erivani'nin İsrail'in İran'ı hedef almazsa Tahran'ın çatışmalara dahil olmayacağına yönelik ifadeleri hakkında eksik ve hatalı haberler yapıldığını söyledi. Kenani, İsrail'in insanlık dışı saldırıları devam ederse her ihtimalin mümkün olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, dün gece düzenlediği basın toplantısında İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said Erivani'nin İsrail'in doğrudan İran'ı hedef almaması halinde Tahran'ın çatışmalara dahil olmayacağı yönündeki açıklamasına ilişkin konuştu. Kenani yaptığı açıklamada, " İran'ın BM Daimi Temsilcisi kaynak gösterilerek bazı medya ve haber kuruluşları tarafından eksik ve hatalı haberler yapıldı. İran her zaman işgal rejiminin karşısında direnişin ve mazlum Filistin halkının hak ve hukukunun yanında olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Önceliğimiz Filistinlilerin vahşice öldürülmesine son vermek"

Kenani, bugün düzenlediği basın toplantısında ise son günlerde Gazze halkının direnişine ve zulmüne tanık olduklarını belirterek, "Bugün Gazze'nin gökyüzü dumanla, toprak ise çocukların, kadınların ve Filistin'in masum vatandaşlarının kanıyla dolu. Ne yazık ki bu günlerde 70 yılı aşkın siyonist işgalinin tarihi tekerrür ediyor" dedi.

Kenani, "Bugün Filistinliler dünyanın en mazlum milletidir. Zulüm, kötülük ve acımasızlıkla düşmanla karşı karşıya kalan bir millet. Bugün mazlum Filistinli kadınların sözlerinden, Gazzeli çocukların kana bulanmış yüzlerinden, Filistin milletinin cesaret ve zulüm çığlığını görüyoruz. Bugün kanlı Gazze saldırılarında insan hakları konusunda sahte savunucuların ikiyüzlülüğünü her zamankinden daha net bir şekilde görüyoruz" şeklinde konuştu.

Dünyadaki mazlum halkların haklarını gözetme konusunda sorumlu ve kararlı bir ülke olan İran'ın Filistin milletinin haklarını her zaman hassasiyetle önemsediğini ve takip ettiğini kaydeden Kenani, "Son gelişmelere bakıldığında İran, ezilen Filistin halkına hem siyasi hem de uluslararası alanda destek verme çabalarını artırdı. Temel öncelik, Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin vahşice öldürülmesine ve siyonistlerin Gazze kuşatmasına son vermesinin yanı sıra Gazze'ye tıbbi imkanların sağlanmasıdır" dedi.

"İran diplomasi trafiğini artırdı"

İran'ın Gazze gündemiyle diplomasi trafiğini artırdığını vurgulayan Kenani, "Dışişleri bakanımız bölge ülkeleriyle konu hakkında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı'na acil toplantı çağrısı yaparak bu toplantıya ev sahipliği yapacağını duyurdu. Diğer yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Dışişleri Bakanı ile görüşmesi oldu. Filistin konusunu uluslararası gündeme taşıdı. Dışişleri bakanının yapmış olduğu ziyaretlerde Filistin konusu ele alındı. Bölge ülkelerinin liderleri ile ve aynı zamanda direniş grupları ile yapılan görüşmelerin amacı siyonistlerin Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarını ve cinayetlerini durdurmak içindir" diye konuştu.

"Direniş Filistin halkının en doğal hakkıdır"

İran'ın Filistin konusundaki görüşünü anlatan Kenani, "Direniş tarafından gerçekleştirilen operasyon, Filistinlilerin yıllar boyunca kendilerine siyonist İsrail rejimi tarafından uygulanan insanlık dışı cinayetlerin ve tahriklerin sonucu gerçekleşmiş doğal bir eylemdir. Filistin'deki direniş güçlerini suçlamak mevcut şartlar içerisinde haksız bir iftiradır. Filistin direnişi tüm Filistinlileri temsilen siyonist rejim karşısında haklı cephelerde savaşmaktadır. İsrail rejiminin saldırıları karşısında direniş Filistin halkının en doğal hakkıdır ve tüm ülkeler Filistinlileri bu konuda desteklemektedir. İsrail rejimi Filistin direnişi karşısında ağır bir yenilgi almıştır. Bu ağır yenilgisini telafi etmek için tüm gücüyle Filistin direnişine ve sivillere saldırmaktadır" ifadelerini kullandı.

"İnsanlık dışı saldırlar devam ederse her ihtimal mümkün"

Gazze'de yaşananların bir savaş suçu olduğunu belirten Kenani, "Gazze'de Filistinlilerin suyu kesiliyor, Gazze'ye ilaç ve tıbbi yardımların önü kesiliyor. Filistin milleti bu savaş suçuna gereken karşılığı verecektir. Bu acımasız yaklaşımın devam etmesi bölgesel atmosferi alevlendirebilir ve durumu kontrolden çıkarabilir. Eğer bu insanlık dışı saldırlar devam ederse her ihtimal mümkündür. Filistin milletinin kendini savunma hakkı vardır. Bölgedeki direniş Siyonistlerin suçlarına göz yummayacaktır" şeklinde konuştu.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said Erivani, "İsrail, İran'a ya da çıkarlarına ve vatandaşlarına saldırmazsa, Tahran Gazze'deki çatışmaya müdahil olmaz. Direniş kendisini savunacak güçtedir" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN