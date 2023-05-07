İmamoğlu: Devletin temiz tutulması gerekiyor

'TERTEMİZ GELİYORUZ'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çorum'un ardından Sivas'a geldi. Mevlana Caddesi'ndeki halk buluşmasına katılan İmamoğlu'na, Millet İttifakı partilerinin il başkanları ile milletvekili adayları eşlik etti. İmamoğlu, devlet mekanizmalarının doğru işlemesi için devletin temiz tutulması gerektiğini belirterek, "Devletin, mekanizmalarına düzgün insanlar, ahlaklı, erdemli, vicdan sahibi insanlar yerleştireceksiniz ki; devletin çarkları tıkır tıkır işlesin. Bunlar bu mekanizmaları kirlettiler. Ne yapacağız? Devletin bu mekanizmasını kirletenleri, evlerine tıpış tıpış yollayacağız. Hep birlikte yollayacağız. Demokrasi bunun için var. Demokrasi, bu hataları yapan insanları sırası geldiğinde göndermek için var. 15 yıl önce Cumhuriyetin 100'üncü yılında, 25 bin dolar kişi başı gelir vaat ettiler. Şu anda Sivas'ın kişi başı geliri, 5 bin doların biraz üzerinde. Tam 5'te 1'i, sizi 5 kat yanılttılar. Bu rakamları ben vermiyorum. Rakamları, düzgün vermeyen TÜİK'in rakamlarından veriyorum. Milletin ittifakıyız, tertemiz geliyoruz. Tek bir yolsuzluk gölgesi, tek bir şaibe üstümüzde yok. Birilerine, bir avuç insana, eş, dost, akrabaya asla değil; millete hizmete geliyoruz. Siyasette dürüstlüğün simgesi, ömrünü hak, hukuk ve adalete adamış Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde geliyoruz. İttifakımız, çok güçlü. Bir şahsın, bir grubun ya da bir partinin değil; milletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Devletin temellerini adalet üzerine oturtacağız" dedi.

Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS,