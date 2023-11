İBB, sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planını tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, küresel iklim krizinin insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerin başında geldiğine vurgu yaparak tüm dünyanın bu kapsamda ortak çalışması gerektiğini altını çizdi. İmamoğlu, "Bu çalışmalara yoğun zaman ayırırsak, dünyanın savaşmaya vakti kalmayacak, barışa ve huzura dayalı bir dünya var etme konusunda etkin bir dönemi hep birlikte insanlığa yaşatacağımızı düşünüyorum" dedi.

İBB Mayıs 2021'de, "EUforEnergy" programı kapsamında, "Enerji Dönüşümü için Avrupa Birliği (AB): Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi'ne başvuruda bulundu. İBB'nin hazırladığı projeye olumlu yanıt verildi. Proje kapsamında İBB'ye AB tarafından, "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planı"nın (SECAP) hazırlanması ve uygulanması konusunda teknik danışmanlık hizmeti verildi. Projenin Türkiye yürütücüsü olan Merkezi Proje Yönetimi Ajansı (Central Project Management Agency – CPMA) ve İBB arasında mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat kapsamında hazırlanan eylem planı, İBB ekipleri tarafından CPMA teknik desteği ile hazırlandı. İstanbul'un sürdürülebilir geleceği için hayata geçirilecek eylemleri tanıtmak ve kutlamak amacıyla İBB, Haliç Kongre Merkezi'nde, SECAP tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

KONUNUN PAYDAŞLARI KONUŞTU

SECAP'ın kamuoyuyla paylaşıldığı tanıtım toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekilleri Ali Gökçek, Zeynel Emre, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, sırasıyla; İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof.Dr. Ayşen Erdinçler, Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi Türkiye takım lideri Daiva Matoniene, İklim ve Enerji için Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi Eş Genel Müdürü Piero Roberto Remitti, Merkezi Proje Yönetim Ajansı Direktör Yardımcısı Rasa Surauciene, Avrupa Komisyonu Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği program sorumlusu Christian Ballaro, Litvanya Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Ricardas Degutis ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"HENÜZ HİÇBİR ŞEY YAŞAMADIK ASLINDA: Küresel iklim krizi insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerin başında geliyor.Henüz hiçbir şey yaşamadık aslında. İklim değişikliği krizinin bir kısım emarelerini görüyoruz. Hayatımıza bir anda bir kaos gibi çökebiliyor ama sonrasında normalleşen bir şekilde hemen unutabiliyoruz. Sürecin unutulmaması gerekiyor. Attığımız her adımın, dünyanın geleceğini kurtarma noktasında ne kadar önemli bir iş olduğunu, hangi konulara dikkat edersek dünyanın geleceğine ve yaşamına katkı sunabileceğimizi, hangi konulara dikkat etmezsek aslında ne kadar derin ve büyük bir krize sebep olabileceğimizi düşünerek hareket etmek zorundayız. Krizin etkileri farklı doğa olaylarıyla, dünyanın her noktasında kendisini gösteriyor. Bir an önce, vakit kaybetmeden, hep birlikte harekete geçmeli ve seferberlik duygusuyla mutlak önlemler alabilmeliyiz.

DÜNYA İKLİM KRİZİYLE YÜZLEŞMELİ: Tüm dünyanın iklim kriziyle yüzleşmesi gerekir. Göreve geldiğimiz günden bugüne İstanbul'u yatırımlarla güçlendirirken, çevresel risklere karşı korumak için de her çalışmamızı bu kapsamda ele alıyor ve hassas bir biçimde attığımız her adımın faydasını, zararını mutlaka inceliyor, irdeliyor ve ona göre hareket ediyoruz. Yönetime geldiğimiz zaman kurduğumuz İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) bütünlükçü düşünmenin merkezi durumuna geldi. ve buradan 'Vizyon 2050 Strateji Belgesi'ni hazırladık. Bu aslında bizim yolculuğumuzun, sürdürülebilir ama aynı zamanda inovatif bir el kitabı oldu. O yolculuğun her adımında, ona dönüp bakarak, değişmesi gereken noktaları varsa, değiştirerek; kalkındırılması gereken kavramları var ise, onları mutlaka daha yukarıya taşımak noktasında etkin ve sürekli hareket halinde bir mekanizmayı kurmuş olmanın gururunu yaşıyoruz.

İSTANBUL İÇİN HEDEF: 2050'YE KADAR KARBON NÖTR BİR KENT: İBB olarak hedefimiz İstanbul'u, 2050 yılına kadar aşama aşama 'karbon nötr bir kent' haline gelmesini sağlamak. Biz, bu sürecin belli bir döneminde doğruları yapıp, yanlışları bertaraf edip, 2050 yılında bu şehri yöneten insanların, geçmişe dönük baktıklarında takdir ettikleri yönetici veya yöneticiler olma gayreti içerisindeyiz. Bugün de İstanbul Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı tanıtmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Biz, bu ve benzeri çalışmalarımızı sadece İstanbul ölçeğinde değil, aynı zamanda mutlak bunu Türkiye'ye yayan bir kavramla hareket ediyoruz. Bugün İzmit Belediye Başkanımız da bu kapsamda aramızda. İstanbul'un bütün ilçeleriyle bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yetinmiyoruz; bütün Marmaray'la aynı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yetinmiyoruz; bütün Türkiye'yle, Türkiye'mizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla eş güdümlü bir çalışmanın en üst seviyede adımlarını atıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz; yakın coğrafyada işbirliğini geliştirmek adına, Balkan şehirlerini bir araya getiren 'B40 Balkan Şehirleri Ağın'ı da kurarak, etkin çalışmamızı Balkan şehirlerini de yaygınlaştırmanın çabalarını sürdürüyoruz. Onun için önümüzdeki hafta, Dubai'deki davetli olduğumuz COP28'de, bu çabalarımızı daha da ileriye taşımak adına, görüşlerimizi paylaşacağız.

İSTANBUL'U EN ETKİLİ ŞEHİRLERİN BAŞINA TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ: Bu anlamda İstanbul'u hem megaşehirler sathındı hem Avrupa sathında hem Balkanlar sathında, dünyanın en etkili şehirlerinin başına taşımayı hedeflediğimizi buradan bütün dünyaya duyurmak isterim. İş birliğimizin ve konularımızın, iklim değişikliğiyle mücadelede ve bunun gibi doğa, çevre sorunlarıyla etkin bir şekilde hareket etmeye, dünyaya büyük bir sorun olarak yük olduğunu gördüğüm göç meselesinin çözümüne katkı sunmaya çaba gösteren ülkeler, şehirler ve yöneticiler olalım istiyorum. İşte bu çalışmalara yoğun zaman ayırırsak, dünyanın savaşmaya vakti kalmayacak. Barışa ve huzura dayalı bir dünya var etme konusunda etkin bir dönemi hep birlikte insanlığa yaşatacağımızı düşünüyorum."

SECAP NEDİR?

SECAP, yerel yönetimler tarafından hazırlanan, sürdürülebilir enerji kullanımı ve iklim eylemi konularında belirlenmiş hedefleri içeren stratejik dokümanları içeriyor. Yerel yönetimler, bu planlar aracılığıyla enerji verimliliğini artırma, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etme, sera gazı emisyonlarını azaltma gibi hedeflere odaklanarak kentsel sürdürülebilirlik çabalarını yönlendiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı şunları içeriyor;

Şehirde sürdürülebilir enerji kullanımının artırılması

Karbon ayak izinin azaltılması ve sera gazı emisyonlarının kontrol altına alınması

İklim değişikliğiyle mücadele için stratejik hedefler ve eylem adımları

Toplumun katılımını artırmak için eğitim ve bilinçlendirme projeleri

Somut emisyon azaltım ve uyum eylemleri