Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile bir barış anlaşması için temel ilkelerde anlaştıklarını fakat “hâlâ tamamen farklı diplomatik dillerden konuştuklarını” açıkladı. Paşinyan, Azerbaycan’a tüm savaş esirlerinin takasını da teklif ettiğini ekledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşması için temel ilkelerde anlaştıklarını açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile bir barış anlaşması için temel ilkelerde anlaştıklarını fakat “hâlâ tamamen farklı diplomatik dillerden konuştuklarını” açıkladı.

Rus TASS haber ajansının aktardığına göre bugün başkent Erivan’da konuşan Paşinyan, bunun AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in arabuluculuğu sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Paşinyan, Azerbaycan’a tüm savaş esirlerinin takasını da teklif ettiğini ekledi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında 2020’de 44 gün süren savaşın ardından Azerbaycan, 1994’ten beri Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almıştı.

Aynı savaşın sonucunda Azerbaycan’a bağlı olan fakat içinde yaşayan Ermenilerin bağımsızlık ilan ettiği Dağlık Karabağ bölgesinin de bir kısmı Azerbaycan kontrolüne girmişti.

Azerbaycan bu yıl da Dağlık Karabağ’ın geri kalan kısmını kontrol altına almış, bölgede yaşayan yaklaşık 120 bin Ermeni evlerini terk ederek Ermenistan’a göçmüştü.

Eylül ayındaki bu gelişmenin ardından iki ülke, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra uluslararası toplumun tanıdığı uluslararası sınırlarına geri dönmüştü.

Bunun üzerine Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı bir barış anlaşması imzalanması gündeme gelmişti.

Bugüne kadar basına yansıyan haberlerde, barış anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanabileceği yorumları yer almıştı.

Azerbaycan’ın Ermenistan’dan bir diğer talebi de, doğrudan kara bağlantısı bulunmadığı Türkiye sınırındaki Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bir bağlantı imkanı sağlanması.

Önerilen bu koridora, Zengezur Koridoru deniliyor.

Türkiye de bu koridorun açılmasına büyük önem veriyor.

Bu koridorun Türkiye’yi hem Azerbaycan’a, hem de Hazar Denizi üzerinden Orta Asya’daki Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerine bağlaması, buradan Orta Asya’daki doğalgazın da Avrupa’ya nakledilmesi öngörülüyor.

Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri, 23 Ekim’de Türkiye, İran ve Rus heyetlerinin de katılımıyla Tahran’da bir araya gelmişti.

Paşinyan da o toplantıdan üç gün sonra Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yaptığı açıklamada Azerbaycan ile barış anlaşmasını yıl sonuna kadar imzalamayı hedeflediklerini söylemişti.

Bakü ve Erivan’ın bir barış anlaşması imzalamasının, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin de normalleşmesinin önünü açması bekleniyor.

Türkiye ve Ermenistan arasındaki sınır kapısı on yıllardır kapalı. İlişkilerin normalleşmesiyle iki ülkenin karşılıklı ticaretinin büyük bir artış yaşama potansiyeli bulunuyor.