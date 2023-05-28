Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Hakkâri oy oranları

Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkâri'deki oy oranları merak ediliyor. 14 Mayıs seçim sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu Hakkâri genelinde %72,32 oy alırken, Erdoğan %24,64 oy aldı. Detaylar haberimizde.

Kemal Kılıçdaroğlu Hakkâri'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Hakkâri'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Hakkâri oy oranlarını Hakkâri geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Çukurca Derecik Şemdinli Yüksekova kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖREHAKKÂRİ'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Hakkâri genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %72,32; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %24,64 Sinan Oğan yüzde %2,74 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,3 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞANHAKKÂRİ'DE KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurca Derecik Şemdinli Yüksekova toplam %24,64 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLUHAKKÂRİ'DE KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurca Derecik Şemdinli Yüksekova ilçelerinde ederek %72,32 oy aldı.

SİNAN OĞANHAKKÂRİ'DE KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan,Hakkâri'de yüzde %2,74 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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