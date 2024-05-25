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Emine Erdoğan'dan "Afrika Günü" paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ezelden gelen bir gönül bağımız var Afrika ile. Dostluk ve kardeşlik çatısı altında kenetlenmiş halklarız. Yıllar içerisinde sağlık, eğitim, kültür ve nice alanda işbirliklerimizle sağlamlaştırdığımız dayanışmamızın daim olmasını diliyorum. Hafızamdan ve yüreğimden silinmeyecek hatıralarıma ilham olan Afrika'nın günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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