- Elon Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkevi'ne geldi Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi'ne geldi.

- Elon Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkevi'ne geldi

NEW YORK - Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi'ne geldi.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere New York'taki Türkevi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen dakikalarda Musk'ı kabul etmesi bekleniyor.