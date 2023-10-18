Elazığ'da bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı ve tekbirler atarak yürüdü. İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırı sonrasında ülkede milli yas ilan edilirken, Elazığlı vatandaşlar Filistin'e desteklerini sürdürdü.

Elazığ'da binlerce kişi Filistin için bir araya geldi

Elazığ'da binlerce kişi Filistin için bir araya geldi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir araya gelen binlerce kişi önce Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı ardından tekbirler atarak yürüdü.

İsrail'in Gazze'de El Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlendiği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında ülkede 3 günlük milli yas ilan edilirken vatandaşlar ise Filistin'e desteklerini sürdürüyor. Bu çerçevede Elazığlı vatandaşlar yatsı namazı sonrasında hayatını kaybedenler için gıyabi namazı kıldı. Ardından binlerce kişi İzzetpaşa Camiinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar tekbirler ve sloganlar atarak yürüdü. Burada toplanan kabalık yapılan konuşmanın ve duanın ardından dağıldı.