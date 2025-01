Ekrem İmamoğlu: Türkiye Belediyeler Birliği olarak Şam'a gideceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin konuşan İmamoğlu, Suriye'deki gelişmelere de değindi.

"BAŞVURUMUZ KABUL EDİLDİ"

"Özellikle Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye Belediyeler Birliği olarak bir başvuru yaptık" diyen İmamoğlu, "Bugün geldiğimiz noktada, Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan girişimlerle Şam Valiliği tarafından da kabul edildik. Çok yakın bir zamanda teknik ve bürokratik ekibimiz oraya gidecek" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'NİN VAR OLMASI SÜRECİNDE İNİSİYATİF ALMALIYIZ"

İmamoğlu açıklamalarının devamında ise "Suriye'de, ister Sünni, ister Şii, ister Alevi, Musevi, Hristiyan olsun, her inançtan ve her kökenden insanın kendini bulabildiği, hizmeti eşit alabildiği şehirlerin kurulmasına katkı sunmak istiyoruz. Demokratik bir hukuk devletinde, her kesimin temsil edilebildiği bir Suriye'nin var olması sürecine katkı sunma konusunda şehirler olarak inisiyatif almalıyız. Bu düşüncelerimi tekrar yazıyla bildirdim" sözlerini sarf etti.