Üye Girişi
Haberler
Fed tutanakları yayımlandı: Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler arttı

Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler arttı
ABD'nin Los Angeles kentinde çıkan orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

Los Angeles alevlere teslim! 1000'den fazla ev yok oldu
Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı

Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı
Özel kolejde öğrencilere istismar iddiası 

Özel okulda cinsel istismar skandalı! Öğretmen tutuklandı

Ekrem İmamoğlu: Türkiye Belediyeler Birliği olarak Şam'a gideceğiz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı programda Türkiye Belediyeler Birliği olarak Şam'a gitmek için başvuruda bulunduklarını ve yakın zamanda teknik ve bürokratik bir ekibin Şam'a gideceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin konuşan İmamoğlu, Suriye'deki gelişmelere de değindi.

"BAŞVURUMUZ KABUL EDİLDİ"

"Özellikle Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye Belediyeler Birliği olarak bir başvuru yaptık" diyen İmamoğlu, "Bugün geldiğimiz noktada, Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan girişimlerle Şam Valiliği tarafından da kabul edildik. Çok yakın bir zamanda teknik ve bürokratik ekibimiz oraya gidecek" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'NİN VAR OLMASI SÜRECİNDE İNİSİYATİF ALMALIYIZ"

İmamoğlu açıklamalarının devamında ise "Suriye'de, ister Sünni, ister Şii, ister Alevi, Musevi, Hristiyan olsun, her inançtan ve her kökenden insanın kendini bulabildiği, hizmeti eşit alabildiği şehirlerin kurulmasına katkı sunmak istiyoruz. Demokratik bir hukuk devletinde, her kesimin temsil edilebildiği bir Suriye'nin var olması sürecine katkı sunma konusunda şehirler olarak inisiyatif almalıyız. Bu düşüncelerimi tekrar yazıyla bildirdim" sözlerini sarf etti.

Ekrem İmamoğlu: Türkiye Belediyeler Birliği olarak Şam'a gideceğiz
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
img

Cimbom, son dakikada fırsat tepti
img

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
img

Netanyahu'nun Türkiye korkusu İsrail basınında böyle yer aldı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

İBB başkanı olarak gidince ne işin var orda diyeceklerini bildiği için “belediyeler birliği “ adı altında gidecek.. yine soralım; hayırdır, ne işin var orda ? Savaşın ortasında bizim belediyelerin ne işi var; kiminle ne görüşecek, bir aklı selim düşünen yok mu aranızda !

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGenco:

Düne kadar Ülkemize sığınan Suriyelilerden nefret eden IRKÇI CHP, şimdi de Suriye'de her inançtan ve her kökenden insanın kendini bulabildiği, hizmeti eşit alabildiği şehirlerin kurulmasına yönelik katkıda bulunmak istediğini söylüyor :))))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm bölgeyi sahiplendiler! İsrail'den katliamlara haritalı kılıf

Tüm bölgeyi sahiplendiler! İsrail'den katliamlara haritalı kılıf
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı

Cimbom, son dakikada fırsat tepti
Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
Çin'den yayılmaya başlayan yeni virüs endişe yarattı

İşte endişe yaratan HPMV virüsüne ilişkin tüm ayrıntılar

Son Dakika Haberleri

9 Ocak Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 9 Ocak Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Ocak Perşembe Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ahmet Kural Murat Cemcir neden ayrıldı, neden küstüler? Tarotta 9. kart ne anlama gelir? Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı? TRT Spor canlı izle! BENFİCA BRAGA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Emre Belözoğlu kaza mı geçirdi, sağlık durumu ne? Tottenham Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.