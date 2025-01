İmralı heyetinden DEVA Partisi'ne ziyaret! Babacan'ın Erdoğan'a bir çağrısı var

İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti Heyeti'nin siyasi partilerle görüşmeleri üçüncü gününde devam ediyor. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet, son olarak DEVA Partisi ile görüştü.

DEVA Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Genel Başkan Yardımcıları Sadullah Ergin, Mehmet Emin Ekmen, İbrahim Çanakçı ve Ali İhsan Merdanoğlu eşlik etti.

BABACAN'DAN ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında "Son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik" diyen Ali Babacan, "Türkiye'nin sorunlarının meşru çözüm zemini demokratik siyasettir. Bu temel ilkelerle hareket edilmesi her zaman amaca ulaşmayı kolaylaştırır. 1 Ekim'den bu yana ülkemizde yeni bir iklim var. Biz bu süreç içerisinde yapılan çalışmaların çözüm gayretinin kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Çözüm amacıyla atılacak her bir samimi adımın arkasında oluruz. Bu süreçte hükümet ortaklarının tam bir samimiyet içerisinde hareket etmelerini önemsiyoruz. Bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın bu konunun neresinde durduğunu açık olarak görmüş değiliz. Evet, Meclis çok önemli bir zemindir, ancak şu anki yönetim sistemini göz önüne aldığımızda Sayın Erdoğan'ın kendi durduğu noktayı da bir an önce netleştirmesi gerekir" ifadelerine yer verdi.

"ŞERHLERİ BİZİM İÇİN ALTIN KIYMETİNDE"

Babacan'ın ardından konuşan Sırrı Süreyya Önder ise "Büyük bir hüsnü kabul gördük. Çok kıymetli istişarelerde bulunduk. Kıymetli soruları oldu, açık kalplilikle şu ana kadar olagelen şeyleri aktardık. Bu paylaşımımız süreç boyunca aynı şekilde devam edecek. Her bir önerileri, şerhleri bizim için altın kıymetindedir. Daha kapsamlı bir açıklama yapacağız" şeklinde konuştu.

"DEMİRTAŞ'LA GÖRÜŞME MUHTEMELEN BU HAFTA İÇİ"

Önder, Ahmet Türk'ün İmralı heyetine katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya, "Kesinleşmiş bir şey yok ama Ahmet Ağabey heyetimizdedir, İmralı kısmına katılacaktır ama ne zaman olur onu bilemiyoruz" yanıtını verdi. Önder, "Selahattin Bey'le ne zaman görüşeceksiniz?" sorusuna ise, "Bu trafiğin cevaz verdiği ilk fırsatta. Muhtemelen bu hafta içi" cevabını verdi.