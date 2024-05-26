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G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu

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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Galatasaray ile oynanacak son hafta maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Maaş ödemeleri konusundaki dedikodulara tepki gösteren Korkmaz, "Bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar? Kritik bir süreçteyiz, açıklama yapmayacağız. Kendi içimizden para toplayıp veriyoruz. Kendi topladığımız paranın da hesabını vermeyelim kimseye" dedi.

Şampiyonun belli olacağı Süper Lig'de bu akşam sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak Konyaspor'da Başkan Ömer Korkmaz, zorlu mücadele ile ilgili Beyaz TV'ye çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"BİZİ BİRİNDEN PARA ALMAKLA MI YARGILIYORLAR?"

Takıma yapılan maaş ödemelerinin gündeme gelmesine tepki gösteren Ömer Korkmaz, "Bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar?" dedi.

Korkmaz'ın açıklamalarının tamamında, "Kritik bir süreçteyiz, açıklama yapmayacağız. Kendi içimizden para toplayıp veriyoruz. Elli tane dedikodu var. Kendi topladığımız paranın da hesabını vermeyelim kimseye. 2-3 maç önceki maç önceki açıklamalarımızı sosyal medyada paylaşmışlar, bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar? Bunu konuşursak cevap vermiş oluruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Ömer Korkmaz Galatasaray Fenerbahçe Konyaspor Saray Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Hurifade:

Şikeci şikesinden vazgeçmez

3
1
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Sakir Kuru:

ziyaaa ??

0
2
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BARIS:

mayıslar bizimdir nokta

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