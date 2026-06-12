Erdoğan: Türkiye'nin Gereksiz Tartışmalarla Kaybedecek Saniyesi Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin artık gereksiz tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyesi yok. Bu aziz milletin ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camisi Meydanı'nda gerçekleştirilen Selimiye Camisi Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Edirne için çok önemli olan tarım ve sulama alanındaki yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Bu yıl tamamlanan Süloğlu Barajı isale hattı yenilemesiyle Edirne il merkezine yıllık 8 milyon metreküp içme suyu temin edeceklerini belirten Erdoğan, "Yatırım bedeli 3 milyar 700 milyon lira olan Aşağı İpsala Hamzadere Barajı Sulaması İkinci Kısım Projesi'nde çalışmalarımız sürüyor. Üçte ikisini bitirdiğimiz bu projeyi inşallah 2027 yılında hizmete açacağız. 1 milyar 200 milyon lira yatırım bedeline sahip Çömlekköy Barajı Projesi'ni ise 2028 yılında tamamlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 3 milyar 700 milyon liralık bir yatırım olan Çömlekköy Barajı Sulaması Projesi'nin ihalesini yaptık. Diğer projelerle beraber toplam 6 milyar 400 milyon liralık yatırımların ihalesini tamamlamış olduk." dedi.

"Şunu Edirneli kardeşlerimizin çok çok iyi bilmesini isterim." diyen Erdoğan, zengin tarihi mirasıyla, kadim kültürel birikimiyle, bereketli topraklarıyla, farklı kesimlerin huzur içinde yaşadığı hoşgörü iklimiyle ve her yönüyle göz bebekleri olan Edirne'ye aşkla hizmet etmeyi sürdüreceklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sevgili Edirneliler, bakın biz şuna gönülden inanan çok samimi olarak inanan bir kadroyuz. Türkiye'nin artık gereksiz tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyesi yok. Bu aziz milletin ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok. Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz."

"Bizim tek bir derdimiz vardır"

Bölgelerinin ve dünyanın belki de İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit olduğuna dikkati çeken Erdoğan, iktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetlerini sürdürmeye çalıştıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinde ülkenin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretinde olduklarının altını çizerek, "Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik, inşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır, o da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir. Bizim tek bir hedefimiz vardır, o da Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır. Bizim tek bir arzumuz vardır, o da milletimizin duasına mazhar olmaktır." diye konuştu.

Yirmi üç yıldır hep Hakk'ın rızasını umarak halk için çalıştıklarını, çabaladıklarını, ter döktüklerini ve mücadele ettiklerini dile getiren Erdoğan, Türkiye'yi ilklerle tanıştırdıklarını ve Devler Ligi'ndeki bir ülke konumuna yükselttiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün engellere ve engellemelere rağmen iç ve dış politikada demokratikleşmede kelimenin tam anlamıyla devrim yaptıklarına işaret ederek, daha fazlasını yapacaklarını anlattı.

"Biz, başkalarıyla değil kendimizle yarışıyoruz"

Millet olarak hep birlikte çok daha güzel günler göreceklerini, kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacaklarını, 86 milyon için eser ve hizmet üretmeye devam edeceklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu burada altını çizerek ifade ediyorum: Biz, başkalarıyla değil kendimizle yarışıyoruz. Biz, başkalarının iç meseleleriyle değil milletin sıkıntılarıyla ilgileniyoruz. Buna rağmen haberlere baktıkça Türk siyaseti adına, bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekun ayaklanmadan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır, siz milletvekili misiniz, yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın. Hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında katılımcıların tezahüratlarına, "Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Bu gururumuzu bugün burada paylaşmak üzere sizinle beraberim. Sağ olun, var olun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hep söylüyorum. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." diyerek karşılık verdi.

Notlar

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un duasıyla başlayan törende, kurdele kesilerek açılış yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra canlı bağlantıyla yapımı tamamlanan Söğütlük Millet Bahçesi'nin de açılışını yapıp, hak sahibi aileleri anahtarlarını teslim etti.

Programda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı alana, "Dün şahi toplarıyla tarih yazdık, bugün İHA'larımızla destan yazıyoruz" ve "Payitaht'a hoş geldiniz, dünya liderimiz" yazılı pankartlar asıldığı görüldü.

Törende, Edirne'ye yapılan yatırımların anlatıldığı video gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında vatandaşlar sık sık sloganlarla desteklerini dile getirdi.

Törene, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Demir ile Kürşad Zorlu, bazı milletvekilleri ve partililer katıldı.

(Bitti)