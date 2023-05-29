Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya geldi.

Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından İstanbul Kısıklı'daki evinde sonuçları takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya geldi. Esenboğa havalimanına gelen Erdoğan konvoyla birlikte külliyeye geçmesi planlanıyor. Ankara'da seçim sevinçleri devam ederken vatandaşlar ise Erdoğan'ı karşılamak için havalimanına akın etti. Ankara'da etkili olan yağmura rağmen vatandaşlar Havalimanı önünde ve Erdoğan'ın geçeceği yol üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için bekliyor.