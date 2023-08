CHP Milletvekili Deprem Sorumlularının Durumunu Meclis Gündemine Taşıdı

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası can ve mal kaybına yol açan sorumluların durumlarını Meclis gündemine taşıdı. Mullaoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, 'Depremler sonrası kurallara uymadıkları için can kaybı ve yaralamalara neden olan yapı sorumlularından gözaltına alınan ve tutuklanan kişi sayısı kaçtır?' diye sordu.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası can ve mal kaybına yol açan sorumluların durumlarını TBMM gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Mullaoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"KAMUDA VE MÜTEAHHİTLER ARASINDA SORUMLU OLANLAR HESAP VERMELİDİR"

Depremleri önlemek mümkün değil ancak alınacak önlemlerle yaşanacak can ve mal kaybı en aza indirilebilir. Kamuda ve müteahhitler arasında sorumlu olanlar hesap vermelidir. Depremler öncesi alınmayan önlemler her kurum ve kuruluş için ciddi sorumluluklar doğuruyor ve depremler sonrası yıkılan binalarda ölüm ya da yaralanma varsa ve bina usulüne uygun yapılmamışsa sorumlu olanlar taksirle öldürme ve yaralama suçu işlemiş sayılır. Ülkemizde yaşanan her deprem sonrası gerek güvenli yapıların gerekse deprem öncesi alınabilecek önlemlerin sürekli tartışılıyor fakat doğru ve kalıcı adımlar bir türlü atılmıyor.

Depremlerde eski yapılardan daha çok yeni yapıların yıkılmış olmasının, denetimsiz, afet koşullarına uymayan, rant hırsı ile yapılmış yapılar olduğunu açıkça gösterdiğini belirten Mullaoğlu, konuya ilişkin Bakan Tunç'a şu soruları yöneltti:

"Depremler sonrası kurallara uymadıkları için can kaybı ve yaralamalara neden olan yapı sorumlularından gözaltına alınan ve tutuklanan kişi sayısı kaçtır? İdarenin sorumluluğu çerçevesinde görevini gerektiği gibi yapmayan görevlilerden gözaltına alınan ve tutuklanan kişi sayısı kaçtır? Tutuklanan kişiler hangi suçlardan yargılanmaktadır? Hatay ilimizde gerek binayı kurallara göre yapmakta sorumluluğu olanlardan gerekse de idarece süreci takip etmek, gerekli izinleri vermek ve denetlemekten sorumlu olan kaç kişi tutuklanmıştır? Depremler sonrası binalardan alınan karot örneklerinde yönetmelik gereği 25 megapascal olması gereken beton dayanımı değerinin altında çıkan bina örnekleri için Bakanlığınızca ne gibi adli işlemler yapılmaktadır? Bu güne kadar bu değerin altında tespit edilen kaç bina sahibi için işlem yapılmıştır? Bina yapımında kusurlu olanlar ve idarece sorumluluk taşıdıkları halde görevini yerine getirmeyenlerin ölüme ve yaralanmaya sebep olmaları nedeniyle, bir daha benzer acıların yaşanmaması adına adaletli bir şekilde yargılanarak cezalandırılmaları için Bakanlığınız yetkililerince gereken her türlü hassasiyet gösterilmekte midir?"