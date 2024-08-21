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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AYM kararının Meclis'te okutulması için çağrıda bulundu

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AYM kararının Meclis'te okutulması ve yüksek yargıdaki tartışmaların Meclis tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının Meclis'te okutulması ve özellikle de başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgililere Meclis'in bir karar alarak bunu duyurması ve aynı zamanda yüksek yargıdaki bu olmayacak itiş kakışın Meclis tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

CHP'li Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, AYM'nin Can Atalay kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nun terörize edildiğini ve tartışmaların düzgün yapılamadığını belirterek, "CHP olarak Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağıracağız. Ama bu toplantının zamanlaması konusunda diğer gruplarla bir istişare süreci yürütüyoruz. Bunun, bir an evvel olması gerektiğine inanıyoruz ve Meclis Başkanımıza da önemli bir görev düşüyor. Kendisinin de ifade ettiği ve bizim kimi uygulamalarından tanık olduğumuz gibi demokrasiden, milli iradeden, Meclis'in üstünlüğünden, Anayasa'dan yana tavrını koyar; Meclis'i toplar ve Meclis'te öncelikle bu karar okunur. Bizim ilk talebimiz, AYM kararının bir başkanlık tezkeresi olarak veya doğrudan Genel Kurul'da, Başkanlık Divanı'nca okunmasıdır. Olması gereken budur. Çünkü Can Atalay'ın milletvekilliği, bir tezkerenin okunmasıyla düşürülmüştür. Bu hukuksuzdur ve yeni bir karar okuması ile bu ilk okumanın hükümsüz olduğu, Şerafettin Can Atalay'ın milletvekili olduğu bütün Genel Kurul'a duyurulmalıdır. Bu şekli bir işlemdir; ama bu yapılmalıdır" dedi.

'BİZİM BU TEHDİTLERE KARNIMIZ TOK'

TBMM'nin, Adalet Bakanlığı'na, Can Atalay'ın serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunması gerektiğini kaydeden Emir, Yargıtay'ın, AYM'nin kararlarına karşı sergilediği tutumun Genel Kurul'da tartışılması gerektiğini ifade etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, 'Aynı konuda Gazi Meclis tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamaz' şeklindeki sözlerini değerlendiren Emir, "Feti Yıldız, Meclis Başkanı bir tavır ortaya koymamışken, dilekçemiz Meclis Başkanı'nın önüne gitmemişken, olmayan bir İçtüzük hükmünü söyleyerek şimdiden uyarıyor, adeta tehdit ediyor. Bizim bu tehditlere karnımız tok. İçtüzük'e ve Anayasa'ya uygun hareket ediyoruz. Meclis'in de bizim dilekçemizle beraber toplanması mutlaka sağlanmalıdır, şarttır. Dilekçemizi henüz vermediğimiz için sizinle paylaşmıyorum. Bir önceki dilekçemizde, başvurumuz genel görüşmeydi; ama yeni başvurumuzda mutlaka AYM kararının Meclis'te okutulması ve özellikle de başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgililere Meclis'in bir karar alarak bunu duyurması ve aynı zamanda yüksek yargıdaki bu olmayacak itiş kakışın Meclis tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunlar da birinci dilekçemizdeki bize göre farklılıklardır. Dolayısıyla Fethi Yıldız'ın bu görüşü bu yönüyle de isabetsizdir, yersizdir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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