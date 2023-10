Büyükçekmece Belediyesi, 1. Meclis binasında olağanüstü toplantı düzenledi

Büyükçekmece Belediyesi tarafından yaptırılan 1'inci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının birebir ölçülerindeki replikası olan yapı tarihi bir güne tanıklık etti. Büyükçekmece Belediye Meclisi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı gündemiyle olağanüstü meclis toplantısını 1'inci Meclis binasında gerçekleştirdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bugün 28 Ekim 2023, tam 100 yıl önce 29 Ekim 1923'te aynen bu mecliste Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan etmişti" dedi.

Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolda önemli mücadeleler veren ve 1'inci Meclis'in tarihe adını yazdırmış mebusları Kazım Karabekir, M. Celal Bayar, Diyap Ağa, Refet Bele, Refik Saydam, Ali Fuat Bey, Hüseyin Rauf Bey, Mehmet Rıfat Börekçi gibi isimlerinin balmumu heykellerinin de yer aldığı Meclis salonunda yapılan toplantıya ilgi yoğun oldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşen olağanüstü meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhuriyet'in 100'üncü gurur yılı kapsamında Başkan Akgün ve siyasi partilerin grup başkanvekilleri Cumhuriyet'in önemine yönelik konuşma yaptı. Birinci Meclis binasının o günkü atmosferini aratmayacak şekilde dizayn edilen salonda gerçekleşen meclis oturumunda Cumhuriyetin ilelebet yaşatılacağına dair mesajlar verildi.

Meclis Binası'nın replikasının yapımında koordinatörlük görevini üstlenen Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı ve tarihçi-yazar Sacide Bolcan, mecliste yaptığı konuşmada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuna giden yolun tarihsel süreci anlattı. Başkan Akgün'ün Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yönelik konuşmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Ahmet Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Okan Gülkoku, MHP adına İdris Doğan, İYİ Parti adına ise Özkalp Beyaz birer konuşma yaptı.

AKGÜN: BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINI BU MECLİSTE YAPTI

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bugün 28 Ekim 2023, tam 100 yıl önce 29 Ekim 1923'te aynen bu mecliste Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan etmişti. Bu ruhu yaşayabilmek için çocuklarımızın bu ruha daha kolay ulaşabilmeleri için bunu yaptık. İlkokul, ortaokul ve lisedeki çocuklarımızın ' Cumhuriyet'imiz nerede kuruldu, kimler kurdu, ne oldu?' bunlar hakkında bilgileri olması için 1'inci Meclis Binası'nı bir müze haline getirerek Büyükçekmece ve İstanbul halkımıza, milletimize sunuyoruz. Bugün Büyükçekmece Belediye Meclisi olağanüstü toplantısını bu mecliste yaptı. Konu sadece Cumhuriyet ve Cumhuriyet ile ilgili tebrik ve kutlama konuşmalarıydı. Çok da güzel oldu, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını doya doya yaşamak istiyoruz. Her ne olursa olsun, her şeye rağmen bu Cumhuriyet 100 yıl boyunca ayakta. Bu Cumhuriyet yaşıyor, ebedi olarak yaşayacaktır. Bu Cumhuriyet'i kuran Gazi Mustafa kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını şükranla ve minnetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun fikirleri ebedi olarak yaşayacak. Çünkü 1923 yılında Cumhuriyet'i ilan eden bir liderin ne kadar büyük bir dünya lideri olduğunu anlamak için başka bir şey okumaya gerek yok. 1930 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını vermiş olması bütün Avrupa düzeyinde değerlendirdiğiniz zaman ne kadar önemli olduğunu, Atatürk'ün ne kadar evrensel ve ne kadar büyük bir demokratik düşünceye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bugün son derece heyecanlıyım. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını yaşamak, büyük bir övünç, Yaşasın Cumhuriyet yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk" dedi.

BOLCAN: BUNDAN SONRA HEDEFİMİZ GENÇLİK VE ÇOCUKLAR

Tarihçi ve yazar Sacide Bolcan ise "Özellikle bina birebir aynı, milletvekillerinin gözlerine bakarak konuşmak bizi çok heyecanlandırdı. Bunun benzeri başka bir yerde yok. Ben onları tek tek halkımızla da tanıştırmak isterdim aslında ama büyük açılışa saklayalım. Bu meclis gerçekten çok büyülü bir meclis, aldığı kararlar, dayanışması, içinde bulundurduğu farklı milletvekillerine rağmen aldığı yol bizi Cumhuriyet'e kadar götürdü. Birinci meclis gerçekten Türkiye Cumhuriyet'inin en önemli kaynağıdır. Sayın başkanın önderliğinde onun birebir aynısını Büyükçekmece'de yaratabilmek bir ekip işi oldu. Bundan sonra hedefimiz gençlik ve çocuklar. Bu bina açıldığında o kadar bilgi donanımlı olacak ki kapıdan giren bütün bu bilgileri özümsemiş olarak çıkacak. Sadece Büyükçekmece için değil Türkiye için çok büyük bir kazanım diye düşünüyorum" diye konuştu.