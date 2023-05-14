Başkan Sekmen oyunu kullandı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, eşi Gülay Sekmen ile birlikte Kültür Kurumu Ortaokulu'ndaki 1179 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Başkan Sekmen, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, seçimlerin önemine vurgu yaptı. Sekmen, şunları kaydetti: "Türkiye Yüzyılı açısından çok önemli bir seçimi idrak ediyoruz. Bir dönemin seçimi Bu seçimde aziz milletimiz, seksen beş milyon insanımız inşallah bir karar verecek. Bugün batı demokrasilerinde böyle bir katılım, böyle bir heyecanın olmadığını görüyoruz. Tabii demokrasilerde halkın kararı önemli... Halk bir karar verdi mi herkes buna uymalı. Yoksa aynı ülkenin insanları aynı milletin insanları birbirlerini kırmamalı, birbirlerini üzmemeli yasaya, yasalara uymalı, yapacakları her işte yasanın emirleri neyse onu yerine getirmeli. Öyle olmalı ki, o zaman sadece hizmet yarışı olmalı ve hizmetler de devam etmeli. Ben gelince 'Şu hizmetleri durduracağım' olmamalı. Bu seçimin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Başkan Sekmen, açıklamasında Anneler Günü'ne de vurgu yaparak, şu kaydı düştü: "Tabii biz millet olarak Anneler Günü'nü yılda sadece bir gün kutlayan bir millet asla olamayız. Birileri Anneler Günü'nü tek güne düşürmüş olabilirler, düşürmek isteyebilirler. Biz her anımızın anneler ve babalar günü olduğunu bilmemiz lazım. Bizim değerler anlayışımızda anne ve babaya 365 gün altı saat öf bile denmeyeceğini bize öğreten, bize bildiren bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." - ERZURUM