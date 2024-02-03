Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun, Sarp ve Trabzon projelerinin çalışmalarına başlanacağını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hızlı treni Ankara'dan Sivas'a ulaştırdıklarını belirterek, "Şimdi Kırıkkale'den Çorum'a, oradan Samsun'a ulaştırıyoruz. İnşallah bu sene ihalesini yapacağız. Sonra da Samsun, Sarp'ın ve Trabzon'un da içinde bulunduğu proje çalışmalarını bu sene başlatıyoruz." dedi.

Uraloğlu, Beşirli Spor Salonu'nda düzenlenen Trabzon Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım töreninde, AK Parti belediyeciliği adına en başından beri Trabzon'a bir çok hizmetler yaptıklarını ifade etti.

Karadeniz Sahil Yolu, Tanjat Yolu, Kanuni Bulvarı ve Zigana Tüneli gibi birçok iş yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, ilin en batısından en doğusuna kadar iş yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Uraloğlu, yaptıkları işlerin kabul edildiğini, insanların artık "Gelecekte ne yapacaksınız?" diye sorduklarını anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir kaçını paylaşayım sizlerle. Murat Zorluoğlu başkanımızın başlattığı kent içi raylı sistem projesini Ulaştırma Bakanlığı bünyesine Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla aldık. Detaylı proje çalışmalarına başladık. Hızlı treni Ankara'dan Sivas'a ulaştırdık. Şimdi Kırıkkale'den Çorum'a, oradan Samsun'a ulaştırıyoruz. İnşallah bu sene ihalesini yapacağız. Sonra da Samsun, Sarp'ın ve Trabzon'un da içinde bulunduğu proje çalışmalarını bu sene başlatıyoruz. Artık eyleme geçiyoruz, bundan sonra da bütün Karadeniz ve Trabzon bunu Allah'ın izniyle görecek."

Katılımcılardan seçimlerde destek isteyen Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu salondan öyle bir ses vereceğiz ki bütün saydığım ilçeler duyacak. Sonra Rize duyacak, Giresun duyacak buradan nasıl bir ses çıktı diye. Ordu duyacak. Zigana Tüneli'ni yaptık ya Gümüşhane duyacak. Biz bu sesi yeniden duyurmaya hazır mıyız? Biz tekrar AK Parti belediyeciliği ile devam etmeye hazır mıyız? Büyükşehir başta olmak üzere bütün ilçeleri Cumhur İttifakı olarak almaya hazır mıyız? Sesimizi bütün komşu illere ve Türkiye'ye duyurmaya hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun, gazamız mübarek olsun. Sandıkları patlatacağız inşallah."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz da AK Parti belediyeciliği ile hizmet belediyeciliği anlayışının başladığını söyledi.

Yılmaz, AK Partili belediyelerin, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden 2000'li yılların başına kadar ihmal edilmiş şehir altyapılarını inşa etmeye uğraştığına değinerek, "Hizmet belediyeciliği, AK Parti belediyeciliği insana dokunan, insanı önemseyen insanı ön plana çıkaran noktalara doğru yöneldi. Artık adeta ülkemizde değil, dünyaya da örnek olma yönünde önemli mesafeler kat ettik." dedi.

"2024 seçimlerinde büyük bir başarı elde edeceğinizden hiç şüphem yok"

Katılımcılara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Yılmaz, "2024 seçimlerinde büyük bir başarı elde edeceğinizden hiç şüphem yok. Bu salondaki coşkuyu görünce buna inandım." diye konuştu.

Tören, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın, Akçaabat Belediye Başkan adayı Osman Nuri Ekim, Araklı Belediye Başkan adayı Hüseyin Avni Çebi, Arsin Belediye Başkan adayı İbrahim Küçük, Çaykara Belediye Başkan adayı Hanefi Tok, Dernekpazarı Belediye Başkan adayı Mehmet Aşık, Düzköy Belediye Başkan adayı Selim Çelenk, Hayrat Belediye Başkan adayı Mehmet Nuhoğlu, Köprübaşı Belediye Başkan adayı Ali Aydın, Maçka Belediye Başkan adayı Koray Koçhan, Of Belediye Başkan adayı Salim Salih Sarıalioğlu, Sürmene Belediye Başkan adayı Hüseyin Azizoğlu, Tonya Belediye Başkan adayı Osman Beşel, Vakfıkebir Belediye Başkan adayı Muhammet Balta, Yomra Belediye Başkan adayı Abdulkadir Özdemir ile MHP'nin Çarşıbaşı Belediye Başkan adayı Ahmet Keleş, Şalpazarı Belediye Başkan adayı Refik Kurukız ve Beşikdüzü Belediye Başkan adayı Barış Öztürk'ün katılımcıları selamlamasıyla sona erdi.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Ömer Ayar, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.