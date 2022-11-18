Bakan Soylu: Mersin ve İstiklal Caddesi saldırıları Münbiç'ten (4) Politika Haberleri CHP'Lİ ÖZKOÇ'TAN BAKAN SOYLU'YA SERT SÖZLERTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sürerken, CHP'li milletvekilleri ile Bakan Süleyman Soylu arasında 'ispat' tartışması yaşandı. CHP'Lİ ÖZKOÇ'TAN BAKAN SOYLU'YA SERT SÖZLER TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sürerken, CHP'li milletvekilleri ile Bakan Süleyman Soylu arasında 'ispat' tartışması yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komisyonda milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdiği sırada; CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç elindeki dosyayı sallayarak, "Kara para aklayan şerefsizdir, uyuşturucu ticareti yapan şerefsizdir" dedi. Bu sözlere tepki gösteren Bakan Soylu, "İspatlamayan şerefsizdir, siz de şerefsizsiniz, bu iddiaları ispatlamayan Kemal Kılıçdaroğlu da şerefsizdir" diye konuştu. Bunun üzerine CHP'li milletvekilleri ile Soylu arasında karşılıklı sözlü atışma başladı. O sırada AK Parti'li milletvekilleri ile CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u komisyonun düzenini bozmakla eleştirdi. CHP'li milletvekilleri de Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ı, Soylu'yu korumakla suçladı. Özkoç söz alarak, "Ben burada hiç kimseye Genel Başkanına şerefsiz sözünü kullandırmam. Biz burada Cumhurbaşkanı'na aynı lafı söylersek sizler burada oturur musunuz?" ifadelerini kullandı. AK Parti'li vekiller de, "Tabii ki oturmayız" karşılığını verdi. Soylu da söz alarak, bu tartışmayı kendilerinin değil, CHP'nin başlattığını belirterek, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizi suçlamazsa ve suçlamalarını ispat etmiyorsa, devleti suçlayıp ispat etmiyorsa kim olursa olsun şerefsizdir. Kara para aklayan da şerefsizdir. Ama ispat etmeyen de şerefsizdir" dedi. Özkoç, Soylu'ya laf atmaya devam edince Soylu da, "Senin zeka sorunun var" ifadesini kullandı. CHP'li milletvekilleri Soylu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı, 'şerefsiz' sözünü geri almasını istedi. Komisyon Başkanı Yılmaz sık sık görüşmelere ara vermek zorunda kaldı. Besti KARALAR/ANKARA, - Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Halk Partisi İçişleri Bakanlığı Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu Politika Haberler

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