Bakan Bayraktar, AK Parti Batman İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye olarak Somali'de, Libya'da, Karabağ'da inşallah şimdi Suriye'de ve Gazze'de mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Bayraktar, Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Batman 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

AK Parti olarak Türkiye'nin daha büyük, güçlü ve müreffeh bir ülke olabilmesi için gece gündüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalıştıklarını belirten Bayraktar, AK Parti'nin ülkede çok büyük işler başardığını, ilkleri gerçekleştirdiğini, kimsenin hayal dahi edemeyeceği şeyleri başardığını kaydetti.

Önlerinde çok daha büyük hedefler bulunduğunu, Türkiye'nin daha büyük ve güçlü olması, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke, sözünün ağırlığı olan bir ülke olması gerektiğini bildiren Bayraktar, bunun için hep beraber daha fazla çalışmaları gerektiğini anlattı.

İcraatın, umudun ve geleceğin partisi olduklarını dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mız onun için çok yıllar evvel 2023, 2053 ve 2071 hedefini ortaya koydu. Türkiye'nin büyük bir ülke olması için Türkiye Yüzyılı vizyonunu adeta markalaştırdı. Gençlerimize, gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakmak üzere bu yolda bu idealde hep beraber ak kadrolar çalışmaya devam ediyor. İnşallah daha güçlü, yenilenerek, yine heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeyerek, bu yolda çalışmaya devam edeceğiz. Batman Türkiye ve enerji için çok önemli. 1950'lerde Raman'da başlayan bizim petrol ve enerji serüvenimiz şimdi artarak, büyüyerek devam ediyor. Buralarda yetişmiş insanımız Türkiye'deki petrolcülüğün gelişimine katkı sağladılar."

Batman'da başlayan bu serüveni AK Parti iktidarları döneminde çok daha ileri götürdüklerini belirten Bayraktar, Türkiye'nin petrol üretiminde 120 bin varilin üzerine çıkan bir ülke haline geldiğini anlattı.

"70 kuyudan bugün 62 bin varilin üzerinde petrol üretir hale geldik"

Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptıklarını anımsatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bütün bu yolda, bu emekleri ortaya koyarken, 'Bunlar arayamazlar, arasalar da bulamaz, bulsalar bile çıkaramaz' dediler. Ama biz şuna inandık. Ülke ve AK Parti olarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak, bu dışa bağımlılıktan Türkiye'yi kurtarmak ve ekonomimizin üzerindeki bu kamburu alabilmek için bu yolda da kararlı ve planlı bir şekilde yola çıktık. 2016'dan sonra özellikle petrol ve doğal gaz aramacılığında büyük bir paradigma değişikliğine gittik. 'Turkish Petroleum International Anonim Şirketimizi (TPIC) milli servis şirketi haline getirelim, Türkiye petrollerini de arama ve üretimin merkezi haline getirelim, hem Türkiye'de hem yurt dışında güçlü bir şekilde petrol ve doğal gaz arayalım' dedik. Böyle bir yola çıktık. 'Bu işi başkalarının gemileriyle, ekipmanlarıyla ve mühendisliğiyle yapmayalım, gemilerimiz, sondaj gemilerimiz olsun. Mühendislerimizle bu işleri yapalım' dedik. Türkiye'yi bugün dünyanın en modern ve en güçlü filolarına sahip bir ülke haline getirdik. Bugün Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdulhamit Han gemileriyle Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik gemileriyle Türkiye hamdolsun çok güçlü, sadece kendi denizlerinde değil yurt dışında da farklı coğrafyalarda da petrolünü, doğal gazını arayan bir ülke haline geldi. 2021'de Gabar keşfi geldi. Gabar adı bir dönem terörle anılan, terörden dolayı gidilemeyen, hiçbir faaliyet yapılamayan bir yerdi. Neden terör bu ülkeye yıllarca, on yıllarca musallat edildi. İşte bir sebebi elbette ki kardeşliğimize zarar vermek, bizleri bölmeye, parçalamaya çalışmak ama aynı zamanda bu ülkenin kalkınmasına engel olmak için. Gabar'daki petrol 50 milyon yıldır oradaydı. Biz bunu 2021'de bulduk ama o petrol o gün orada yer altında var olmadı milyonlarca yıldır oluşan o petrol maalesef terörle uğraştığımız, terör o bölgede kol gezdiği için aranamadı, aranamadığı için bulunamadı. Aslında terör ülkemizin kalkınmasını hedefledi. Şimdi yaklaşık 3 bin kardeşimiz Gabar'da çalışıyor. İşte terör, o kardeşlerimizin işi, aşı, umudu, hayali olmasın diye engel olmaya gayret etti ama hamdolsun terörü bertaraf ettikçe terörün kökünü kazıdıkça orada dağlarda 500 kilometrenin üzerinde yol yapıldı. 70 kuyudan bugün 62 bin varilin üzerinde petrol üretir hale geldik."

Ülkedeki doğal gaz çalışmalarına değinen Bayraktar, sadece 5 ilde olan doğal gazı bugün 81 ile götürdüklerini kaydetti.

Türkiye'de yoğun bir arama faaliyetlerine devam ettiklerini bildiren Bayraktar, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Batman'da yeni bir arama hamlesi inşallah başlatıyoruz. Bunun için önümüzdeki yıl inşallah 250 yeni iş arkadaşına, yeni kardeşimize istihdam sağlayacağız. Onları TPAO bünyesine alacağız. Ama Türkiye olarak bizim farklı coğrafyalarda da arama faaliyetlerine devam etmemiz lazım. Yani Türkiye'nin gönül coğrafyasının genişliğini hepimiz biliyoruz. Onun için Irak'ta, Libya'da, Kafkas coğrafyasında, Orta Asya'da ve Afrika'da Türkiye yoğun bir şekilde arama faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye her zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde mazlumun yanında olmuştur. Biz Suriyeli kardeşimize burada çok güzel bir ev sahipliği sağladık. Çok büyük bir misafirperverlik gösterdik. Doğrusunu, insani ve İslami olanı yaptık. 2011'de herkesin, dünyanın terk ettiği Somali'de Türkiye o gün vardı, Cumhurbaşkanı'mız, uçağın inmediği Somali'ye adeta hayatı pahasına geldi, ailesiyle birlikte o gün o insanların yanında oldu. Biz 13 yıl sonra Somali'ye tekrar gittik. Somali'nin yer altı kaynaklarını, zenginliklerini tekrar Somali'ye o insanlara kavuşturmak için o insanlara sunabilmek için Oruç Reis gemimiz şu anda Somali denizlerinde petrol arıyor. Türkiye olarak Somali'de, Libya'da, Karabağ'da inşallah şimdi Suriye'de ve Gazze'de mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün bu süreç içerisinde Türkiye'nin bu onurlu, insani, İslami duruşu sergilediği için hepimizin iftihar etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu liderliği bize sağladığı için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bir kez daha sizlerin huzurunda şükranlarımı arz ediyorum."

Bakan Bayraktar'ın konuşması sırasında Somali'de çekilen bir klip izletildi.

"Bugün düne göre daha güçlüyüz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Batman'ın petrol, sanayi, üretimi ve tarım şehri olduğunu belirterek, kentin Türkiye için gelecek vadettiğini söyledi.

Kentin birlik, beraberlik ve kardeşlik şehri olduğunu dile getiren Karaaslan, "Daha güçlü bir Batman, Türkiye için daha çok çalışmalıyız. Bugün hamdolsun terör artık gündemimizin geri sıralarına düşmüş durumda. Bütün imkanları bütün vatandaşlarımız için işler hale getirdi. Demokrasi ve özgürlük alanlarını genişlettik. Bugün düne göre daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşma video konferans bağlantısıyla izlendi.

Programda, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de birer konuşma yaptı.

Daha sonra tek liste halinde gidilen kongrede, Hüseyin Şansi il başkanlığına seçildi.