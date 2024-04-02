Ardahan'da seçim sonuçlarına itiraz edildi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan'daki tüm sandıklar için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi.

Ak Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, gazetecilere, Ardahan'daki tüm sandıkların yeniden sayımı ve seçimin iptali için itirazda bulunduklarını söyledi.

Koç, "Yüksek Seçim Kuruluna kadar sürecin takipçisi olacağız." dedi.

Ak Parti İl Başkanı Ersin Yılmaz da itirazlarını yaptıklarını ve ilçe seçim kurulunun vereceği kararı beklediklerini belirtti.

İl merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.