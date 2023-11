Ankara'da Uluslararası 24. Çocuk Forumu Başladı

ANKARA'da 24 ülkenin çocukları, yaşama hakkı ve barışa ilişkin görüşlerini paylaşmak üzere Uluslararası 24'üncü Çocuk Forumu'nda bir araya geldi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen Uluslararası 24'üncü Çocuk Forumu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. 'Bugünü Beraber İnşa Edelim' temasıyla 2 gün sürmesi planlanan forumun açılışına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi katıldı. Forumun Çocuk Danışma Kurulu üyeleri, deprem bölgesinden Türk çocuklar ile Arnavutluk, Karadağ, Azerbaycan, Katar, Romanya, Kazakistan, Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kırgızistan, Tacikistan, Bosna Hersek, Kosova, Tanzanya, Bulgaristan, Kuveyt, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Filistin, Kuzey Makedonya, Ürdün, Özbekistan ve Hırvatistan olmak üzere toplam 24 ülkeden oluşacak.

'ÇOCUKLAR, EN HASSAS NOKTALARIMIZDIR'

Bakan Yardımcısı Duran, Türkiye'nin çocuk haklarına verdiği önemin, ülke sınırlarını aşan bir anlayışa sahip olduğunu söyleyerek, "Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi milletten olursa olsun; çocuklar, coğrafyamızdaki en hassas noktalarımızdır. Ülke olarak hangi milletten, ırktan dinden olursa olsun; korunmaya ihtiyacı olan her bir çocuğa şefkatli olmaya devam edeceğiz. Hepimiz çocuklar için yeryüzünde barışı sağlamanın mümkün olduğunu biliyor ve inanıyoruz. Ülkemiz medeniyet tarihi boyunca bu konuda atılan tüm adımların öncüsü ve ortağı olmaktan her zaman gurur duymuştur. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

'FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK'

Gazze'de İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinli çocuklar için harekete geçildiğini söyleyen Duran, " Filistin'de, Gazze'de bombalanan, bir devlet terörüne maruz kalan çocuklarımızı, kimsesiz kalmış çocukları, saldırıların yıkıcı etkileri azalana kadar ülkemizde ağırlamak istediğimizi bildirdik. Yetkililer ile bu konuda irtibatlarımız devam ediyor. Bu vesileyle Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, en temel çocuk hakkının yaşam hakkı olduğunu vurgulamak istiyorum. Saldırılarda 5 binden fazla çocuk öldürüldü. En az 5 bin çocuğun kayıp olduğu söyleniyor. Bu büyük çocuk hakları ihlalinin bir an evvel son bulmasını diliyoruz. Bugünün de buna vesile olacağına inanıyorum" diye konuştu. FİLİSTİNLİ DEEK: BİR KATLİAMIN İÇERİSİNDEYİZ

Filistin'in Ramallah kentinden 24'üncü Çocuk Forumu için Türkiye'ye gelen Mohammad Deek (15), "Türk halkını seviyoruz ve gurur duyuyoruz. Teşekkür etmek istiyorum. Filistin'de çok çekiyoruz. Savaş sadece Gazze içinde değil; Filistin'in her yerinde. Her gün ayrı bir korku içerisinde yaşıyoruz. Tüm dünyaya seslenmek istiyorum; bir katliamın içerisindeyiz. Tüm dünyanın yardımlarını bekliyoruz. Gerçekleştirilen forumdan sonra da Filistin'e daha da yardım geleceğini düşünüyorum. Son zamanlarda en yakın arkadaşlarımdan birisi, İsrail tarafından tutuklandı. Bir arkadaşım da zeytin toplarken öldürüldü" dedi. (DHA)