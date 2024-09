Bakan Göktaş, Narin Güran'ın Mezarı'nı Ziyaret Edecek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Diyarbakır'a giderek Narin Güran'ın mezarını ziyaret edeceklerini söyledi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da, Danıştay Eğitim Tesisi'nde düzenlenen 'Gazi Kadınlar Buluşması'na katıldı. Bakan Göktaş, kadın gazilerle bir araya gelmekten onur duyduğunu belirterek, "Kadın gazilerimiz, sadece ülkemizin savunmasında değil, aynı zamanda geleceğinin inşasında da önemli bir role sahiptir. Her biriniz gücünüz, sabrınız ve kahramanlıklarınızla yeni nesillere ilham kaynağı oluyorsunuz. Bizler de Bakanlık olarak, sizlerin hikayelerini anlatmaya, anılarınızı yaşatmaya ve her daim yanınızda olmaya devam ediyoruz. Emeğiyle, gayretiyle, sabrıyla, vefakarlığıyla her alanda var olan kadının eşit fırsatlardan yararlanmasını çok önemsiyoruz" dedi.

'KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 37,1'E YÜKSELDİ'

Bakan Göktaş, sürdürülebilir kalkınmayı başarılı bir şekilde sağlamanın kadının sahip olduğu potansiyeli güçlendirmekten geçtiğini vurgulayarak, "Bu amaçla atılan adımlarla kadın istihdam oranı yüzde 32,3'e, kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 37,1'e yükseldi. Bunun yanı sıra Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızla, kadınların her alanda merkezi bir role sahip olmalarını destekliyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; eğitim, sağlık, ekonomi, liderlik ve karar alma mekanizmalarına katılım ile çevre ve iklim değişikliği olarak beş temel politika ekseni belirledik. Kadınların güçlendirilmesine yönelik politikalarımız, temel eksenimiz olan adalet ve kalkınma ilkelerimizin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu anlamda hayatın her alanında farklı roller üstlenen tüm kadınlar için sosyal hizmetlerimizi artırıyor ve içeriklerini zenginleştiriyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz; bugün kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik hayatın bir parçası olması sağlanmazsa, kalkınma mümkün olamayacaktır" diye konuştu.

'ŞEHİTLERİMİZİN YAKINLARI VE GAZİLERİMİZ, MİLLETİMİZİN EMANETİ'

Bakan Göktaş, kadınların fedakar olduğunu belirterek, "Yeri gelmiş Erzurum'da Nene Hatun olmuş, yeri gelmiş Balkanlardan Kafkaslara kadar cephe dolaşmış, Şerife Bacı olmuştur. Yeri gelmiş 15 Temmuz'da hain darbecilerin karşısına yiğitçe dikilmiş, yeri gelmiş öğrencilerine ışık olmak için çabalayan Aybüke öğretmen olmuştur. Vatanın her karış toprağına sahip çıkmada Türk kadını her zaman çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Öyle ki Gazi Mustafa Kemal, 'Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim diyemez' diyerek kadınlarımızı onurlandırmıştır. Bu anlamda Bakanlık olarak şehitlerimizin yakınlarını ve gazilerimizi milletimizin bir emaneti olarak görüyoruz. Bu değerli emaneti en güzel ve en iyi şekilde korumaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'NARİN BU MİLLETİN, HEPİMİZİN EVLADIDIR'

Ardından Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetine değinen Göktaş, "Bizim için çocukların iyilik hali her zaman önce gelmektedir. Aksi bir duruma neden olanlar, işledikleri suçun bedelini hem hukuki hem de vicdani olarak ödemek zorundadır. Bu anlamda Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki, Narin'in acı haberini aldık. Bakanlık olarak, sahada, tüm ekiplerimizle sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladık. Bakan yardımcımız, Narin kızımızın cenaze törenine iştirak etti. Bugün de Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız ile Diyarbakır'da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz. Tüm detaylarıyla süreç aydınlatılana ve sorumlu herkesin hesap vermesini sağlayana kadar da kadar sürecin bizzat takipçisi olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Narin'in katilleri hem adalet önünde hem de kamu vicdanı önünde hesap verecek. Bakanlık olarak bu davaya müdahil olacağız. Bu elim olayın, siyasi bir malzeme haline getirilmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Narin bu milletin, hepimizin evladıdır. Bu anlamda Narin için adaletin tecelli etmesi hepimizin boynunun borcudur. Bu vesileyle Narin kızımız için bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.