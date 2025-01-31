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AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı
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AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, AK Parti teşkilatlarında kadınların önemli bir yere sahip olduğunu, kazanılan seçimlerde kadınların yaptığı çalışmaların katkısının çok fazla olduğunu belirtti.

İl başkanlığı yaptığı dönemde kadınların mücadelesine yakından şahit olduğunu ifade eden Tuğrul, "Şimdi yeniden Bismillah deme zamanı. Bizim bundan sonra yürünecek çok yolumuz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu millet için insanlık ve İslam alemi için yapılacak çok daha işimiz var. Şimdi kongrelerimizi bitirip saha çalışmalarına, insanlarımızla buluşmaya, kapıları çalmaya, onlardan olduğumuzu onlara göstermeye devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Gece gündüz demeden çalışacaklarını kaydeden Tuğrul, gelecek seçimlerde Uşak'tan Erdoğan'a güçlü bir selam göndereceklerini söyledi.

İl Başkanı Himmet Yaşar ise Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla kadın milletvekiline sahip siyasi partinin AK Parti olduğunu anımsatarak, partisinin kadınlara her zaman öncelik verdiğini aktardı.

Kadın kolları ve kadınların AK Parti'nin öznesi olduğunu vurgulayan Yaşar, şöyle konuştu:

"Kadınlarımız bizim partimizin kendisidir. Ak kadınlarımız da bizim toplumumuzun öznesidir. Bizim siyasetimizde kadın kardeşlerimizin çalışmaları çok fazla. Bizim kadınlarımız her zaman her yerde. Bu gayretli çalışmalarından dolayı her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Kongre dönemleri birer yenilik ve tazelenme dönemleri. Burada bazı arkadaşlarımız yönetime girememiş olabilirler. Bu onların partimizin dışında kaldığı anlamına gelmiyor. Bizde içeride veya dışarıda diye bir kavram olmaz. Partimize 20 yıl önce hizmet etmiş kişiyle bugünkü kardeşlerimiz bizim gözümüzde aynıdır."

Yeniden İl Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Hilal Sabancı da "AK Parti çatısı altında beraber yol yürüdüğümüz, aynı ideallere inandığımız, aynı büyük hayallerin peşinde koştuğumuz tüm kardeşlerimizi yol ve dava arkadaşı olarak gördük. Bundan sonrada aynı çizgimizi koruyacağız. Saflarımızı daha sıkılaştıracağız. Gelmeyene biz gideceğiz. Aramayanı biz arayacağız. Küsenin kapısına gidip biz çalacağız. Yorulanı biz yüreklendireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Politika
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