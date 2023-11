AK Parti Gençlik Kolları '2023 Şehircilik Zirvesi' düzenledi

Ak Parti Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanı Karaaslan: "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin'in, Gazze'nin, Kudüs'ün yanında olmaya devam edeceğiz"

Ak Parti Gençlik Kolları '2023 Şehircilik Zirvesi' programı Üsküdar'da düzenledi

İSTANBUL - AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı, Üsküdar'da 2023 'Şehircilik Zirvesi' programı düzenledi. Programda konuşan AK Parti Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "İnsanlığın görmezden geldiği bu vahşet karşısında bizler Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin'in yanında, Gazze'nin yanında, Kudüs'ün yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Üsküdar'da AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı öncülüğünde 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü sebebiyle Bağlarbaşı Kongre Merkezinde '2023 Şehircilik Zirvesi' programı düzenlendi. Üniversite öğrencilerinin katıldığı programda ulaşım, iklim, deprem ile kentsel dönüşüm konuları ele alındı. AK Parti Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katıldığı program, alanında uzman konukların değerlendirmelerde bulunduğu oturumlarla devam etti.

"Çok güçlü olmak zorundayız"

Programda konuşan Çiğdem Karaaslan, "Ne yazık ki Filistinli kardeşlerimizin karşı karşıya kaldığı İsrail'in insan haklarına, bütün insanlık değerlerine aykırı bu saldırıları karşısında hepimiz Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Bunu bugün burada dünya şehircilik gününde bir kere daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi biz orada kalıcı ateşkesin hayata geçirilmesi için Türkiye olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Yardım tırlarımızı gönderiyoruz, uçaklarımızı gönderdik. Sağlık personellerimizi, doktorlarımızı gönderdik. ve her durumda, her şartta, hem bütün yolları deneyerek hem de ülke olarak elimizden geleni ardımıza koymadan insanlığın görmezden geldiği bu vahşet karşısında bizler Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin'in yanında, Gazze'nin yanında, Kudüs'ün yanında olmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar bunları konuşacağız, söyleyeceğiz ama bir yandan da çok çalışacağız. Çünkü çok güçlü olmak zorundayız. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın ne büyük zorluklarla donatılmış olduğunu, etrafımızın ateş çemberi olduğunu, yaşananları hepiniz en genç yaşınızda gördünüz, yaşadınız. Hakikaten bugün karşı karşıya kaldığımız bu manzaralar Türkiye'nin ne kadar güçlü bir ülke olarak yola devam etmek zorunda olduğunu bize her yeni gün hatırlatmalı" dedi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, "İstanbul'un ulaşım gibi, su gibi, kentsel dönüşüm ve deprem gibi çok önemli gündemleri var. Bu gündemler üzerine de en fazla bilgi sahibi olması gereken yaş aralığı biziz. İstanbul'un yarınlarını planlayacak, kaderini etkileyecek, seçime doğru gidiyoruz. Seçimle alakalı bu konuları hareket etmek bizler için İstanbul için çok daha faydalı olacaktır. CHP'li belediyeciliğin artık çürümüşlüğünü normalleştirmiş belediyeler var. Çevre temizliği noktasında AK belediyecilik de ne kadar ileri fersah fersah bir anlayışımız varsa tam tersi CHP'li belediyelerde de bir o kadar kirliliğin, çöpün, çamurum normalleşmenin üzerine şahit olduk" ifadelerini kullandı.

"Gençlerin değerli fikirleri düşünceleri bizim için çok kıymetli ve önemlidir"

Programa katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bizim Üsküdarımızda bir sloganımız var. Diyoruz ki, ' Üsküdar'da nefes alan Üsküdar'a nefes vermeli'. Yani herkes yaşadığı şehre değer katmalı. İlla ki bir sorumluluk makamında olmak gerekmez. Madem ki bu şehirlerde yaşıyoruz, bu medeniyetin birer mensuplarıyız, öyleyse mutlaka söyleyecek sözümüz katacak bir değerimiz vardır diye düşünüyorum. Siz genç kardeşlerimiz olarak bu güzel ülkemize bu güzel şehrimize elbette katacak çok değerli fikirleriniz, düşünceleriniz vardır. Bunları hiç sıkılmadan korkmadan her fırsatta her zeminde anlatabilirsiniz. Çünkü gençlerin değerli fikirleri düşünceleri bizim için çok kıymetli ve önemlidir" dedi.