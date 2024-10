AK Parti'de 'Filistin'in Geleceği' konferansı düzenlenecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 15 Ekim'de parti genel merkezinde ' Filistin'in Geleceği' konulu konferans düzenleyeceklerini açıkladı. Sırakaya, yurt dışından katılımcıların yer alacağı 3 oturumdan oluşacak konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sırakaya, 15 Ekim'de ' Filistin'in Geleceği' konferansını AK Parti Genel Merkez Büyük Konferans Salonu'nda gerçekleştireceklerini söyleyerek, "Programımız 3 oturumdan oluşacak. Birinci oturumda ' Filistin'in Geleceğinde Diplomasinin Rolü'nü konuşmuş olacağız. Birinci oturumda Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Sayın Ayman Safadi'yi misafir etmiş olacağız. ve yine bu oturumu yönetecek olan kişi, geçmiş dönemde, önceki dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcımız olan ve şu anda TBMM'de Dışişleri Komisyon Başkanımız olan Sayın Fuat Oktay Bey olacaktır. İkinci oturum ' Filistin'in Geleceğinde Siyasetin ve Parlamentonun Rolü'nü konuşmuş olacağız. İkinci oturumumuzu yönetecek olan eski Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olacaktır. Yine bu oturumumuzda AK Parti'yi temsil eden AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Efkan Ala da bulunacaklardır. Yine Efkan Ala ile birlikte 5 yurt dışından gelecek misafirimiz de bulunacaktır. Bunlar Filistin'den olacak, Portekiz'den, Polonya'dan, Slovenya'dan ve inşallah Pakistan'dan milletvekilleri şeklinde bulunacaklardır" diye konuştu.

'YURT DIŞINDAN 12'DEN FAZLA KATILIMCI OLACAK'

Üçüncü oturumda 'Filistin'in Geleceğinde Uluslararası Hukukun Rolü'nün konuşulacağını belirten Sırakaya, "Yine bu oturumda da uluslararası hukuk ve siyaset uzmanları ile birlikte düşünce kuruluşlarında temsilciler olacak, akademisyenler olacak. Bu panelde de yine Amerika Birleşik Devletleri'nden, İspanya'dan, İngiltere'den ve Güney Afrika'dan da katılımcılarımız olacaklardır. Bu oturumu da yine Adalet Komisyonu Başkanımız Prof. Dr. Cüneyt (Yüksel) Bey yönetecektir. Bu üç oturuma 12'den fazla katılımcının yurt dışından katılacağını ifade etmek isterim. Bunun tabii bir başlangıç olacağını, bundan sonraki süreç içerisinde belki bu tip yapacağımız etkinlikleri Avrupa'nın ya da dünya başkentlerinin, değişik ülkelerin başkentlerine devam ettirmeyi hedeflediğimizi ifade etmek isterim" dedi.

Sırakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansa katılıp, bir konuşma yapacağını da belirtti.