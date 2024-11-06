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ABD Başkanlık Seçiminde Trump Galip Geldi

ABD Başkanlık Seçiminde Trump Galip Geldi
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Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, gerekli delege sayısını aşarak 60. başkanlık seçimlerinde galip oldu. Demokrat aday Kamala Harris ise 224 delege topladı. Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi ve Senato'da da çoğunluğu sağladı.

ABD'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, başkanlık için gereken 270 delege sayısını aşarak seçimin galibi oldu. Demokrat Parti'nin elinde olan Senato'da da çoğunluk Cumhuriyetçilere geçti.

ABD'de yapılan 60. başkanlık seçiminin kazananı belli oldu. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, başkanlık için gereken 270 delege sayısını aşarak seçimin galibi oldu. Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho eyaletlerinin yanı sıra salıncak eyaletlerden Kuzey Carolina, Georgia, Pensilvanya ve Wisconsin'i kazanarak 277 delege elde eden Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'i yenilgiye uğrattı.

Harris 224 delegede kaldı

Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris ise Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai, New Hampshire, Minnesota eyaletleri ve Washington D.C.'yi kazanarak 224 delege elde edebildi.

Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler önde

Partilerin 435 koltuğun 218'ini kazanmak için yarıştığı Temsilciler Meclisi seçimlerinde de Cumhuriyetçi Parti şu ana kadar 198 koltuğa ulaşırken, Demokratlar 180 koltuğun sahibi oldu. Seçim öncesinde Cumhuriyetçilerin 220, Demokratların ise 212 koltuğu bulunan Temsilciler Meclisi'nin seçim sonuçlarının netleşmesinin birkaç gün sürebileceği belirtildi.

Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı

Senato seçiminde ise Cumhuriyetçiler çoğunluk için gereken 50 koltuk sayısını aşarak 52 koltuğa ulaştı. Demokratlar ise 42 koltukta kaldı. Böylece 2022'deki ara seçimlerde Demokratların Senato'da elde ettiği çoğunluk, Cumhuriyetçilere geçmiş oldu.

20 Ocak'ta yemin edecek

50 eyaletin 45'inde resmi olmayan sonuçlar netleşirken, Trump 71 milyon 183 bin 547 oy topladı, Harris ise 66 milyon 251 bin 503 oyda kaldı. ABD genelinde Trump'ın aldığı oy oranı da yüzde 51, Harris'in oy oranı ise yüzde 47.5 oldu. ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacak. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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