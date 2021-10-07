'Türkiye-Irak Konsolosluk İstişareleri' Ankara'da yapılacak

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ile Irak arasındaki Konsolosluk İstişarelerinin yarın Ankara'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ile Irak arasındaki Konsolosluk İstişareleri, Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran ile Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Salih Husain Ali Al-Tamimi eş başkanlığında yarın Ankara'da gerçekleştirilecektir. İstişarelerde, iki ülke konsolosluk ilişkileri etraflı bir şekilde değerlendirilecektir" denildi.