Son Dakika: G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden'la ne konuştular? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'da kritik G20 Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenliyor. Abd Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede ile ilgili de açıklamalar yapan Erdoğan, "Suriye'de bulunan bu terör örgütleri PKK, PYD, YPG gibi bunların özellikle Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine bu desteklerle ilgili üzüntümüzü ifade ettik" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan 16. G-20 Liderler Zirvesini tamamlamış bulunuyoruz. Bakanlar düzeyinde ve teknik seviyede yapılan toplantılara aktif olarak katıldık. Son iki gündür gerçekleştirdiğimiz zirve toplantısında çalışmalarımızı nihayete erdirdik. G-20 Roma Zirvesi'nin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"EKONOMİLERİMİZ HALA CİDDİ MEYDAN OKUMALARLA KARŞI KARŞIYA"

Zirve oturumlarında genel olarak küresel ekonomik görünüme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik. Küresel ekonomi, 2021 yılında toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz hala ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor. Özellikle emtia fiyatlarında ve borçluluk oranlarında tarihi seviyeye varan artışlar yaşanıyor. Küresel enflasyon baskısı, tüm ekonomileri derinden sarsıyor. Uluslararası kuruluşların raporları bu enflasyon baskısının bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Bu yılı yüzde 9 civarında büyüme ile kapatmayı hedefleyen bir ülke olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

"AŞI VE TEDAVİYE ERİŞİM AYRICALIK DEĞİL, TEMEL HAKTIR"

Salgının ilk günlerinden itibaren hayata geçirdiğimiz destek ve teşvik paketleriyle halkımızın tüm kesimlerinin yanında olduk. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam konusunda sürekli artan bir tempoda yükseliş içindeyiz. Zirve görüşmelerinde uluslararası ticarette tedarik zincirlerinin sorunsuz işlemesinin önemini özellikle vurguladım. Küresel finans sisteminin kontrolünü elinde bulunduran kuruluşların siyasi amaçlı manipülasyonlara alet olmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar bu doğrultuda daha dikkatli, daha adil davranılması hususunda herkese ibret olmalıdır. Aşı ve tedaviye erişim ayrıcalık değil temel haktır. Hepimiz güvende olmadan, hiç kimse kendini güvende hissedemez. Ülkemizde misafir ettiğimiz sığınmacıları kendi vatandaşlarımızdan ayrı tutmadan, herkesin sağlık hizmetlerine erişimini temin ettik. Bir tarafta yüz milyonlarca insan ilk doz aşıya dahi ulaşamazken, diğer tarafta Turizm amaçlı uzay seyahatleri için yüz milyarlarca dolar harcanabiliyor. Bu adaletsiz düzenin daha fazla devam etmesi mümkün değildir. Aşının şantaj ya da politika dikte aracı olarak kullanılması da son derece yanlıştır. Turkovac'la ilgili çalışmalarımızı insan odaklı bir yaklaşımla sürdürüyoruz. Son aşamasına geldiğimiz yerli aşının tüm insanlığın istifadesine sunacağız.

"ORMAN VARLIĞINI ARTIRAN NADİR ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Son dönemde yaşadığımız doğal afetler, iklim değişikliğinin tabiat üzerinde olumsuz etkilerini açıkça ortaya koyuyor. İklim değişikliğinde ülkelerin eşit bir konumda bulunmadığına da dikkat çekti. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki yük paylaşımının adil şekilde yapılması önemlidir. Yeşil kalkınma devrimi hedefiyle tüm dünyada öncü bir rol alacağız. Türkiye, erozyonla mücadelede dünya lideri konumunda bir ülkedir. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek için yatırımlar yapıyoruz.

"KİMSENİN 'BANA NE BAŞKASINDAN' DEME LÜKSÜ YOKTUR"

Salgının küresel ölçekte gıda krizini daha da derinleştirdiğini görüyoruz. BM raporları, dünyada açlık çeken kişi sayısının geçen yıla göre yükseldiğini açıkça ortaya koyuyor. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın içinde bulunduğumuz çağda artık hiç kimsenin 'Bana ne başkasından' deme lüksü yoktur. Her yıl milyonlarca çocuğun bir dilim ekmek bulamadığı için can verdiği dünyada hiçbirimiz kendimizi emniyette hissedemeyiz.

"YPG'NİN ABD'DEN ALDIKLARI DESTEKLER KONUSUNDA ÜZÜNTÜMÜZÜ İFADE ETTİK"

Şüphesiz Suriye'de bulunan bu terör örgütleri PKK, PYD, YPG gibi bunların özellikle Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine bu desteklerle ilgili üzüntümüzü, bu desteklere yönelik NATO üyesi ülkeler olarak bunun bizde meydana getirdiği üzüntüleri ifade ettik. Ve bu konularda bizim dayanışmamızı zedeleyecek adımlar olduğunu da söyledik. Dışişleri Bakanlarımızın karşılıklı sıkı irtibat halinde olmaları konusunda, savunma bakanlarımızın bu noktadaki ilişkilerini gündeme getirdik. Bugüne kadar olan süreç böyle devam etmeyecektir.

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