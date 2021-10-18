CHP'li Öztrak: Ülkemiz yardım ve korunmadan mahrumdur

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Güçlü döviz rezervleri ekonomiyi sert dalgalara karşı koruyan çok önemli bir dalgakırandır. Döviz kurlarında veya piyasadaki dalgalanmalara karşı ekonomik ve finansal istikrarın korunmasına yardımcı olur. Ne yazık ki ülkemiz bugün bu yardım ve korunmadan mahrumdur. Çünkü maalesef elinde kendine ait rezervi kalmamıştır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Öztrak, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, doların hızla 10 liraya koştuğuna belirterek, "Her gün iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Akaryakıt bayilerinde satılan kalorifer yakıtı son 1 yılda yüzde 82 zam görmüş. Elektriğe son 1 yılda yüzde 29 zam gelmiş, şu sıralarda yüzde 40-45 zam geleceği dillendiriliyor. Benzine ve mazota daha yeni 41 kuruş zam geldi. Ama bugün yarın eli kulağında akaryakıta zamlar yolda. Akaryakıt istasyonları iki haneli yakıt fiyatları için pano ve pompalarda değişikliğe başladı bile" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Vuslat AY/ANKARA,-

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri