Polis 'dur' ihtarına uymadı, ceza yemekten kurtulamadı
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Polis 'dur' ihtarına uymadı, ceza yemekten kurtulamadı

Polis 'dur' ihtarına uymadı, ceza yemekten kurtulamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sebebi ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında iftar sonrasında yapılan uygulamalarda polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sebebi ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında iftar sonrasında yapılan uygulamalarda polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı. Yakalanan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Korona virüs salgını sonrasında ülke genelinde uygulamaya sokulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin dört bir yanında uygulamalarını sürdürüyor. Uygulamalar kapsamında kısıtlamayı ihlal edenler ve araç sürücülerinin de trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Bu kapsamda Hürriyet Bulvarı üzerinde iftar sonrasında yapılan uygulama çerçevesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan bir araç sürücüsü ara sokaklarda durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün 1.31 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, toplamda 5 bin 879 lira para cezası kesildi. - DÜZCE

Polis 'dur' ihtarına uymadı, ceza yemekten kurtulamadı
Polis 'dur' ihtarına uymadı, ceza yemekten kurtulamadı
Polis 'dur' ihtarına uymadı, ceza yemekten kurtulamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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