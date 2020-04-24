PlayStation Büyük Japon Oyunları İndirimleri Başladı
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Japon, Teknoloji, Haber

PlayStation Büyük Japon Oyunları İndirimleri Başladı

Halihazırda devam eden İlkbahar İndirimi yakın bir zamanda sona erecek ama hemen bir yenisi başladı. PlayStation Büyük Japon Oyunları indirim kampanyası sizi bekliyor.

24.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:27
PlayStation Büyük Japon Oyunları İndirimleri Başladı

Halihazırda devam eden İlkbahar İndirimi yakın bir zamanda sona erecek ama hemen bir yenisi başladı. PlayStation Büyük Japon Oyunları indirim kampanyası sizi bekliyor.

Büyük Japon Oyunları indirimleri arasında hangi oyunlar var?

İndirim kampanya bugünden itibaren 8 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olacak. Eğer daha önceden yapılan kampanyaları kaçırmışsanız, bu seferki sizin için iyi bir fırsat olabilir. Çünkü bu defa fiyatlar oldukça uygun seviyelere inmiş gibi görünüyor.

Buradan ulaşabileceğiniz kampanya sayfasında Castlevania, Contra, Dark Souls, Devil May Cry, Final Fantasy, Get Even, Mega Man, Resident Evil ve Yakuza oyunları, Judgement, SOULDCALIBUR VI, Dragon's Dogma: Dark Arisen, Dead or Alive 6 ve Onimusha: Warlords dikkat çekiyor.

Bazı oyunlar için koleksiyon paketleri, indirilebilir içerikler ve özel sürümler de bulunuyor. Mesela Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 Bundle, Mega Man 30th Anniversary Bundle ve The Yakuza Remastered Collection gibi. Bu arada, yakuza serisinin üçüncü, dördüncü ve beşinci oyunların HD Remastered versiyonları ayrı ayrı indirime girmiş durumda ama aklınızda bu oyunları almak varsa, tavsiyem The Yakuza Remastered Collection almanız. Çünkü, bu oyunları bağımsız olarak satın almak isterseniz 381.5 TL'ye tekabül ediyor ama The Yakuza Remastered Collection tek başına 199 TL. Keyifli oyunlar dilerim.

Kaynak: Tamindir

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