Piyasalar – Bist100 Son İşlemlerde Yüzde 0.76 Artıda, Dolar 5.69 Lirada

– Güne yüzde 1.01 artışla 97 bin 956 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 497 puanı ve en yüksek 98 bin 748 puanı gördükten sonra yüzde 0.76 artışla 97 bin 715 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 130 bin 452 puanı ve en yüksek 133 bin 802 puanı gördükten sonra yüzde 0.65 artışla 133 bin 111 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.34 düşüşle yüzde 17.43 düzeyin ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.09 düşüşle yüzde 21.26 düzeyine çekildi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6440 lira ve en yüksek 5.7046 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

euro en düşük 6.3602 lira ve en yüksek 6.4384 lirayı gördükten sonra, 6.42 – 6.43 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3824 lira ve en yüksek 7.4562 lirayı gördükten sonra 7.43 – 7.44 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA