Philadelphia Fed İmalat Endeksi ocakta beklentileri aştı
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Philadelphia Fed İmalat Endeksi ocakta beklentileri aştı

21.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:37
Philadelphia Fed İmalat Endeksi ocakta beklentileri aştı

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ocakta 26,5 seviyesine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ocakta 26,5 seviyesine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, ocak ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ocakta önceki aya kıyasla 17,4 puanlık artışla 26,5'e yükseldi.

Söz konusu endekse ilişkin piyasa beklentisi, ocakta 12 değerini alması yönündeydi. Endeks, geçen yılın son ayında ise 9,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 28 puanlık artışla 30'a yükselirken, sevkiyat endeksi 11 puan yükselişle 22,7'ye çıktı. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 17 puan artışla 22,5'e yükseldi.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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