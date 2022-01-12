Petrol Sevdası ne zaman çekildi? Nerede çekildi? Petrol Sevdası oyuncuları ve konusu...
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlardan olan Petrol Sevdası filmi seyirciler tarafından merak ediliyor. Petrol Sevdası ne zaman çekildi? sorusunun yanıtı bu kapsamda araştırılıyor. Filmin çekimleri genel olarak Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Petrol Sevdası oyuncuları arasında Halil İbrahim Kurum, Tuğba Melis Türk gibi isimler bulunuyor. Petrol Sevdası ne zaman, nerede çekildi? Petrol Sevdası oyuncuları kimler? Petrol Sevdası filmi konusu nedir?
Petrol Sevdası ne zaman çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 12 Ocak TV yayın akışında yer alan Petrol Sevdası bu akşam ekrana gelecek. Komedi türünde olan filmin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturuyor. Peki, Petrol Sevdası filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?
Fikri, pratik zekâ, hazır cevap bir adamdır. Saf ve temizdir. Muhtar Selami'nin kızı Emine'ye aşıktır. Hayali babasının izniyle onunla evlenip mutlu bir yuva kurmaktadır.Fakat bu hayali Selami'nin onu kızının yanında yakalamasıyla farklı bir hal alır. Selami öfkeyle kızını Kazım'a vereceğini söyler. Bu olayın gecesinde Fikri'nin rüyasına babası Necdet girer ve tarlarında hazine olduğunu söyler. Fikri yanına Hasan hocayı da alıp hazineyi aramaya gider. İşaret edilen yeri ne kadar kazarlarsa kazsınlar, hazine falan yoktur. Hasan Hoca ve Fikri oradan ayrılır.Fakat kazdıkları yerden sızıntı şeklinde petrol çıkmaya başlar. Ve çukur belli süre sonra petrolle dolar.Fikri köye geldiğinde Kazım'ın Emine'yi istemeye gideceğini öğrenir. Karar vermiştir, Emine'yi kaçıracaktır. Öyle de yapar.O andan sonra Emine'yi kaçırır. Bir yandan tarlasında petrol çıkması diğer yandan Emine'yi kaçırması... Fikri bir maceranın içine atılmıştır. Bu macerada onu içinden çıkılmaz absürt olaylar beklemektedir.
Petrol Sevdası adlı yerli film, 2020 yılında Hasan Doğan yönetmenliğinde beyazperdeye aktarıldı.
Petrol Sevdası oyuncuları arasında Halil İbrahim Kurum, Tuğba Melis Türk, Selahattin Taşdöğen ve Suat Sungur bulunuyor.
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