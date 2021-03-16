Petrol fiyatları düştü, altın yatay

Petrol fiyatlarında, bazı Avrupa ülkelerinin aşılama çalışmalarına ara vereceklerine ilişkin açıklamaların yarattığı talep endişeleriyle petrol fiyatlarında başlayan düşüş sürüyor.

Petrol fiyatlarında, bazı Avrupa ülkelerinin aşılama çalışmalarına ara vereceklerine ilişkin açıklamaların yarattığı talep endişeleriyle petrol fiyatlarında başlayan düşüş sürüyor.

Yatırımcıların, artan devlet yardımlarının enflasyona etkilerine ilişkin veriler üzerine odaklandığı emtia piyasalarında 1,740 dolar sınırına kadar yükselen ons altının spot fiyatı, bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.41 düşüşle 67.91 dolar,Batı Teksas yüzde 1.84 düşüşle 64.19 dolar,altın yüzde 0.24 artışla 1,736.07 dolar,gümüş yüzde 1.02 düşüşle 25.97 dolar,bakır yüzde 0.18 düşüşle 9,116.50 dolar,platin yüzde 0.09 artışla 1,217.89 dolar,paladyum yüzde 4.66 artışla 2,506.16 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 419 liraya, çeyrek altın 692 liraya, Cumhuriyet altını da 2,760 liraya geriledi.ALB Forex araştırma ekibinin emtia bülteninde, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksinin, Mart'ta 17.4 değeriyle Temmuz 2020'den bu yana en yüksek düzeye ulaştığının altı çizilerek, şöyle denildi: "ABD Başkanı Joe Biden, 10 gün içinde 100 milyon kişinin Covid-19 aşısı olacağını açıkladı. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni raporu, küçük ve orta ölçekli işletmelerde salgınının tetiklediği iflas dalgasının kurumsal pazar gücünü daha da artırabileceğini ortaya koydu. "ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda ABD ekonomisi için büyüme tahminleri birinci çeyrek için yüzde 6.0, ikinci çeyrek için yüzde 11, üçüncü çeyrek için yüzde 8.5, dördüncü çeyrek için de yüzde 6.5 olarak açıklandı. "Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, yeni tip koronavirüs nedeniyle Euro Bölgesi'nde mali desteklerin 2021 ve 2022'de devam edeceğini söyledi. İtalya salgının birinci yılında büyük ölçüde tekrar kapanmaya gitti. " Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin Kuzey İrlanda ile ilgili Brexit anlaşmasının önemli bir bölümünü uygulamayı ertelemesinin ardından İngiltere'ye karşı hukuki işlem başlattığını duyurdu."ABD Ham Petrol fiyatı kısa vadeli yükseliş trendini kırmasının ardından 64.15 seviyesine geriledi. Satış baskısının devam etmesi halinde Şubat ayından başlayan yükseliş eğiliminin geçtiği 62 dolar seviyesine doğru değer kaybı devam edebilir. Brent petrolde, 69.80 direnç bölgesinde oluşan satış baskısı kısa vadeli yükselen trendin ihlal edilmesi ile hız kazandı. "Gümüş, eylül ayından beri yükseliş kanalı görüntüsü içerisinde hareket ediyor. Mart ayının ilk haftasında sert satış baskısına maruz kalan ve 24.80 seviyesine doğru geri çekilerek kanalı ihlal eden fiyat, güne yükselişle başladı.

"Bakır fiyatı, yükseliş trendi üzerindeki hareketine devam ediyor. Güne satıcılı başlayan fiyat, 414.85 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Aynı zamanda sıkışma görülen fiyat, yükselen üçgen formasyonu da oluşturmuş durumda."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı