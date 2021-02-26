Pentagon, Suriye saldırısında 9 binayı yok ettiklerini ve 2 binayı kullanılmaz hale getirdiklerini açıkladı
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Pentagon, Suriye saldırısında 9 binayı yok ettiklerini ve 2 binayı kullanılmaz hale getirdiklerini açıkladı

26.02.2021 22:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:42
Pentagon, Suriye saldırısında 9 binayı yok ettiklerini ve 2 binayı kullanılmaz hale getirdiklerini açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD güçlerinin dün Suriye'nin El Bukemal sınır şehrinde düzenlediği saldırıda İran destekli milislere ait 9 binanın tamamen yok edildiğini, 2 binanın ise kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD güçlerinin dün Suriye'nin El Bukemal sınır şehrinde düzenlediği saldırıda İran destekli milislere ait 9 binanın tamamen yok edildiğini, 2 binanın ise kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

ABD'nin, Amerikan askerlerinin de konuşlu olduğu Erbil Havalimanına 15 Şubat'ta, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölgeye ise 22 Şubat'ta roketli saldırılara verdiği yanıtın detayları gelmeye devam ediyor.

Günlük basın toplantısında konuya ilişkin bilgi veren Kirby, "Saldırıda iki F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağı 7 güdümlü füze fırlatarak 9 binayı tamamen yok etti ve 2 binayı ise kullanılamaz hale getirdi. Binalar, Suriye ile Irak sınırının Suriye tarafındaki El Bukemal sınır kontrol noktasında yer alıyor. Bu yer, İran'ın müttefiki olan milis grubun faaliyetlerini icra ettiği yer olarak biliniyor." ifadelerini kullandı.

Kirby, ellerinde saldırıda ölenlerle ilgili bilginin de bulunduğunu ancak hasar kontrol sürecinin devam etmesinden dolayı bu bilgiyi paylaşmayacağını söyledi.

Kongrenin saldırılar konusunda bilgilendirildiğini belirten Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki gün sabah saatlerinde saldırıya onay verdiğini açıkladı.

Kirby, saldırının "savunma amaçlı" olduğunu ve "Amerikan Anayasasının 2'nci ek maddesi" ile "Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşmasının 51'inci maddesinin" yasal dayanak olarak kullanıldığını aktardı.

Sözcü, saldırının hedefinin tespit edilmesinde Irak'ın yaptığı soruşturmada elde edilen bilgilerden de yararlanıldığını ifade etti.

Amerikan askerlerinin de konuşlu olduğu Erbil Havalimanına 15 Şubat'ta, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölgeye ise 22 Şubat'ta roketli saldırılar düzenlenmişti.

Erbil saldırısında 1 sözleşmeli personel ölmüş, biri ABD askeri 4 kişi de yaralanmıştı.

ABD, bu saldırılara karşılık düzenlediği hava saldırısında Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid El Şüheda gruplarına ait tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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