Pegasus'un Yarınlara Uçuyoruz Projesi'ne Ödül

Pegasus Hava Yolları, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı yürütücülüğünde başlatılan 'Yarınlara Uçuyoruz' projesi ile 10. KSS Zirvesi kapsamında verilen Sosyal Kalkınma Hedefleri Akademi Ödülleri'nde 'Hedefler İçin Ortaklıklar' kategorisinde ödül aldı.

Pegasus Hava Yolları, sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak için tasarlanan, topluma yarar sağlayan ve değer katan projelerin ödüllendirildiği 10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Sosyal Kalkınma Hedefleri Akademi Ödülleri'nde 'Hedefler İçin Ortaklıklar' kategorisinde ödüle layık görüldü. Pegasus'un Eylül ayında Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlatılan Yarınlara Uçuyoruz Projesi ile ödüllendirildiği etkinlik kapsamında, Türkiye'nin en iyi kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları uluslararası bir jüri tarafından değerlendirildi.

Pegasus Hava Yolları'nın Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlattığı bir hibe programı olan 'Yarınlara Uçuyoruz' projesi, Eylül 2018 tarihinde başladı. Gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla geliştirilen projeyle gençlerin kişisel gelişimlerine ve enerjilerini toplumsal faydaya dönüştürmelerine katkıda bulunmak hedefleniyor. Proje ile ilgili detaylı bilgiye www.yarinlaraucuyoruz.com internet sitesinde ulaşılabilir. - İstanbul