Pedallarını çocuklarıyla birlikte çeviriyorlar

21.10.2019 09:55

İZMİR'de, kadınların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulan 'Bisikletli Anneler Grubu'nun üyeleri, çocuklarını bisikletin arkasına oturtarak, şehri turluyor. Trafikte kadınların, çocukların ve bisikletlilerin varlığına dikkat çekip, sürücüleri uyarmayı amaçlayan grup sayesinde bisikletlilerin görünürlüğü artıyor.

İzmir'de kadınların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 3,5 yıl önce kurulan 'Bisikletli Anneler Grubu'nun üyeleri, çocuklarını bisikletin arkasına oturtarak, yolculuk yapıyor. Trafikte kadın, çocuk ve bisikletlilerin varlığına dikkat çekip, sürücüleri uyarmak amacıyla bir araya gelen üyeler, haftalık grup sürüşleri düzenliyor. Çoğu anne olan; ancak içlerinde çocuğu olmayan kadınların da bulunduğu grup sayesinde, kentte bisikletlilerin görünürlüğü artıyor. 'Bisikletli Anneler Grubu'nun kurucusu Selda Erbay, "Bisikletimin arkasında 2,5 yaşındaki kızım, yanımda 6 yaşındaki oğlumla birlikte trafiğe çıkıyorum. Onlarla beraber İzmir'in içinde her yere gidiyoruz, festivallere katılıyoruz. Grup ilk kurulduğu dönemde trafikte zorlanıyorduk. Dikkate alınmıyorduk. Kendimizi göstermek için daha çok çıkmaya başladık ve şu anda çok daha rahat hissediyoruz. Bisikletlilerin görünürlüğü arttıkça sürücüler de bizi tanımaya başladı" dedi.

Kaynak: DHA