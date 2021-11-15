Pazaryeri'nde market ve gıda satış yerleri denetlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pazaryeri'nde market ve gıda satış yerleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Pazaryeri'nde market ve gıda satış yerleri denetlendi

Pazaryeri Belediyesi Zabıta Amirliği ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri işbirliği kapsamında Pazaryeri'ndeki market ve gıda satış yerlerinde denetim yapıldı.

Pazaryeri Belediyesi Zabıta Amirliği ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri işbirliği kapsamında Pazaryeri'ndeki market ve gıda satış yerlerinde denetim yapıldı.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere sağlıklı ve güvenli hizmet almaları amacıyla denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, başta temizlik kontrolü olmak üzere, ürünlerin son kullanma tarihi, raf fiyatları ile etiket kasa fiyat eşleşmesi ve pandemi tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı konularında incelemelerde bulundu. Kurallara ve belirtilen şartlara uygun faaliyet göstermeyen işletme çalışanlarına uyarı ve bilgilendirmelerde bulunan ekipler, denetimlerin belirli bir program dahilinde devam edeceği bilgisini verdi. - BİLECİK

Pazaryeri'nde market ve gıda satış yerleri denetlendi

Pazaryeri'nde market ve gıda satış yerleri denetlendi

Düğünde havaya ateş açılması, 2 kişinin ölümüne sebep oldu

Düğünde havaya ateş açılması, 2 kişinin ölümüne sebep oldu

 Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title